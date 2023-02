Attualità Al via “In Biblioteca all’ora del tè” 23 febbraio 2023

Redazione Massa Marittima: Il 24 febbraio, alle ore 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, si svolgerà il primo appuntamento del ciclo di incontri "In biblioteca all'ora del tè" con l'associazione Musicale Accademia Omero Martini. Protagonista di questo evento è il giallista Massimo Sozzi, uno degli autori del libro "Il salto della contessa", scritto insieme a Riccardo Parigi. L’associazione Liber Pater con Valentina Andriolo leggerà alcuni passaggi del libro. A seguire, si svolgerà un concerto a cura del soprano Cristina Ancisi e di Ambra Franceschi, al pianoforte, con musiche di Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, e Georg Friedric Haendel. Durante gli incontri sarà offerto del tè ai presenti: la biblioteca, essendo plastic free, chiede ai partecipanti di portarsi la tazza da casa. Il prossimo appuntamento in biblioteca all’ora del tè si svolgerà il 31 di marzo.

