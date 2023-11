Al via il progetto Imago

Acquapendente: Il progetto IMAGO approderà Sabato 11 Novembre al Museo Naturalistico del Fiore di Acquapendente. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Alessandra Terrosi poco prima delle ore 11.00 verrà presentato ufficialmente da Anna Candida Felici (Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria Università La Sapienza si allega fotografia), Gianluca Forti (Direttore del Museo del Fiore), Cristina Carletti (Sigma Consulting srl). Al termine inaugurazione dell’allestimento e dalle ore 11.30 e per tutto il pomeriggio laboratori sulla visione negli animali per adulti e bambini. Finanziato dalla Regione Lazio e Ministero dell’Istruzione e del merito si propone la realizzazione di un Sistema di Fruizione Avanzata dei patrimoni artistici, archeologici, naturalistici e culturali, basato sull’applicazione congiunta delle tecniche digitali della Realtà Aumentata e della tecnica dell’Imaging Multispettrale.

Il sistema integrerà in una unica e complessa applicazione di realtà aumentata differenti metodi di software di imaging (multimediale, 3D, multispettrale) e di riproduzioni audio, con un sistema hardware e software che consente di riprodurre immagini nello spazio mediante tecniche di retro-proiezione. Presso il Museo Naturalistico del Fiore il visitatore mediante tablet o smart-glasses, osserverà in realtà aumentata le opere esposte, fruendo sia dei contenuti illustrativi sia della visione multispettrale per vedere l’opera, ad esempio, nella visione tipica di un animale o per osservare dettagli di piante non visibili a occhio nudo. Lo stesso Museo aquesiano incastonato nella Riserva Naturale Monte Rufeno, da Martedì 14 Novembre a Sabato 18 Novembre in collaborazione con la Cooperativa Ape Regina organizzerà tre giornate tematiche per introdurre un approccio multidisciplinare e fortemente interattivo, che consenta di affiancare un’interpretazione scientifica che li renda protagonisti dell’esperienza. Nella prima giornata dalle ore 09.00 alle ore 13.00 laboratorio multisensoriale accessibile per bambini e ragazzi con disagio cognitivo. Giovedì 13 allo stesso orario programma rivolto agli adulti. Sabato 18 infine dalle ore 10.00 alle ore 13.00 laboratori per scuole e famiglie con replica in orario 14.00-17.00. Per informazioni e prenotazioni contattare 0763-730065 / 338-8568841, info@museodelfiore.it.