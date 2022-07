Al via il Follonica Summer Nigths

Giovedi 28 luglio al Parco Centrale con il concerto di Tommaso Paradiso , parte il Follonica Summer Nights che proporrà ancora una volta un ricco calendario di appuntamenti con alcuni tra i più amati artisti italiani.



Follonica: Dopo l’appuntamento con Tommaso Paradiso, giovedì 4 agosto toccherà a Sangiovanni con il suo “Cadere Volare Live”, il 6 agosto a Mannarino, il 10 agosto Lazza, mercoledì 17 agosto Rkomi con il suo ‘ Insuperabile Summer Tour’ , il 18 agosto DEFHOUSE VILLAGE, il 19 agosto l’amatissimo Grease il Musical e sabato 20 agosto Jonathan Canini con ‘ Cappuccetto Rozzo’ e il 24 agosto ci sarà’ il “Back to the future Live Tour” di Elisa. A realizzare il festival è l'agenzia LEG Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca. Il concerto di Ghali previsto il 9 agosto e' stato annullato perché l’intero tour estivo, il Live Summer Tour, si trasforma in un tour nei club e di conseguenza l’artista non farà tutte le date previste nelle location all’aperto dei grandi festival estivi tra cui il Follonica Summer Nights. E’ possibile richiedere il rimborso del biglietto entro il 10 settembre presso lo stesso punto prevendita di acquisto ( circuiti Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. infoline 3924308616

Circuito Prevendite: ticketone- Tutte le informazioni su www.legsrl.net. infoline 3924308616

IL CALENDARIO

28 LUGLIO TOMMASO PARADISO

4 AGOSTO SANGIOVANNI

6 AGOSTO MANNARINO

10 AGOSTO LAZZA

17 AGOSTO RKOMI

18 AGOSTO DEFHOUSE VILLAGE (evento intera giornata)

19 AGOSTO GREASE IL MUSICAL

20 AGOSTO JONATHAN CANINI

24 AGOSTO ELISA