Attualità Al via corso online della CRO Costa Argento 12 marzo 2023

Redazione Orbetello: E’ stato aperto, da Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento un nuovo percorso formativo, corso di base e di accesso interamente in modalità on line. Secondo un percorso studiato a livello di Comitato Centrale. Coloro che sono interessati ad iscriversi a partecipare possono sia registrarsi sul portale nazionale Cri “ Gaia”, oppure mandare una e mail al Comitato locale alla seguente mail: costadargento@cri.it aggiungendo i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale. Seguici





