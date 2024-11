Al via convegno su sicurezza inclusiva e soccorso inclusivo dedicato alla psicologia dell’emergenza

A confronto esperti ed addetti ai lavori presso il Polo Universitario Grossetano Mercoledì 13 novembre alle ore 10.00.

Grosseto: “Siamo fieri di aver ottenuto la partecipazione di 37 soggetti pubblici e privati a questo nostro convegno” – annuncia Sergio Rubegni, Segretario del Sindacato dei Vigili del Fuoco UILPA di Grosseto e coordinatore organizzativo dell’evento in programma al Polo Universitario Grossetano, dedicato alla Psicologia Dell’emergenza Per Un Soccorso Inclusivo, organizzato da La Farfalla O.d.V,. Grosseto, dall’organizzazione sindacale UILPA Vigili del Fuoco Toscana e Grosseto, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano.

“Ringraziamo pubblicamente tutte le Autorità”, - prosegue Sergio Rubegni - “le Forze dell’Ordine, le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni di tutto il territorio provinciale ed alcuni di spessore internazionale, tutti uniti da un obiettivo primario, quello di costruire un’importante sinergia tra i diversi attori addetti ai lavori nel campo della Sicurezza e del Soccorso, che hanno aderito anche quest’anno al nostro secondo evento sul tema della Sicurezza Inclusiva e del Soccorso Inclusivo; Le sinergie create sono infatti il principale risultato ottenuto da questo progetto, e scaturiscono dalle attività svolte lo scorso anno al primo convegno UILPA VF che fu realizzato al polo universitario nell’ottobre 2023.” -

- “ E' molto importante ribadire – prosegue Sergio Rubegni - che questo successo trae la propria forza dalla decisa volontà di crescere uniti, convinti che la coesione e collaborazione che si è sviluppata nel gruppo, possa essere di buon auspicio per il prosieguo del nostro percorso. Ringrazio per ciò che ha scritto sul nostro convegno, il Sig. Questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra”: - “Il convegno sulla psicologia dell’emergenza è essenziale per diverse ragioni, le emergenze – che siano calamità naturali, incidenti, o eventi traumatici – generano sofferenza profonda e lasciano spesso cicatrici emotive durature. Il convegno rappresenta un’opportunità per approfondire come il supporto psicologico possa aiutare le persone a gestire lo stress post-traumatico, favorendo un ritorno alla normalità e mitigando le conseguenze a lungo termine”. – prosegue il Questore - “Sono convinto che il convegno diventi quindi un luogo di dialogo e scambio di buone pratiche che fornirà spunti di riflessione e strumenti per affrontare momenti difficili con competenza ed umanità.” –

“Un plauso vada anche alla Dottoressa Fausta Cosciotti” - conclude Sergio Rubegni - “medico psicoterapeuta della nostra Questura e relatore al convegno, per quanto ha dichiarato nella conferenza stampa in Comune”,: - “Dobbiamo fare squadra da subito onde evitare di incontrarci solamente durante le calamità e le esercitazioni.” -

Il convegno avrà inizio alle ore 10,00 di mercoledi 13 novembre, presso l’Aula Magna del Polo Universitario Grossetano, e sarà visibile in diretta sul link indicato sulla home page del sito: https://www.polouniversitariogrosseto.it/ Per informazioni tel. 339 7239258 – email: vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it .