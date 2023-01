Sport Al via collaborazione fra Us Grosseto 1912 calcio femminile e l'istituto Fossombroni 20 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Nasce la collaborazione fra Us Grosseto 1912 calcio femminile e l'istituto Fossombroni. La professoressa Gioe Alessia e la responsabile tecnica Alexandra Mostoghiu saranno il riferimento per sviluppare iniziative in sinergia tra l'istituto indirizzo sportivo di Grosseto e il Grifone con l'intento di portare e promuovere il calcio femminile nelle classi. Si cercherà di avviare le ragazze dell'istituto all'attività sportiva calcistica e verranno realizzate delle iniziative, come allenamenti o la partecipazione a tornei nel periodo estivo. In pratica, verrà ripetuta la bella esperienza della scorsa estate a Sorano, con la partecipazione del settore femminile dell' U.s. Grosseto 1912 e che quest'anno sarà potenziata e organizzata in modo più strutturato.

