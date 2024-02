Cultura Al Teatro Moderno il concerto che ci terrà "Tutti insieme per ABIO" 22 febbraio 2024

Grosseto: ABIO, l'Associazione per il Bambino in Ospedale ha organizzato la serata insieme a grandi Artisti che hanno deciso di mettere a disposizione la loro professionalità e dedizione a favore dell'importante progetto di Umanizzazione Pittorica "IL BAMBINO AL CENTRO".

Durante la serata si esibiranno Musica Da Ripostiglio, GOlini-INdino-BAtistini, Leonardo Marcucci e Jole Canelli. Come ospite speciale sarà presente Stefano De Sando, accompagnato da Claudio Del Signore e Nora Morellini. Il costo del biglietto è di €17,00 + prevendita €1,00 Prevendite: 𝙇𝙞𝙗𝙧𝙚𝙧𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙢𝙖𝙧 - 𝙂𝙧𝙤𝙨𝙨𝙚𝙩𝙤, 𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙣° 𝟭𝟴

𝙀𝙙𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙇𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚 - 𝙂𝙧𝙤𝙨𝙨𝙚𝙩𝙤, 𝙑𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚 𝙣° 𝟭𝟴𝟵

𝗟𝗶𝗯𝗿𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗹𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶 - 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮, 𝗩𝗶𝗮 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗻° 𝟱𝟬 Abio Grosseto coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Grosseto per il patrocinio oneroso e la concessione del Teatro Moderno.

