Al Teatro Moderno c’è Ambra Angiolini con Oliva Denaro

Appuntamento mercoledì 15 gennaio con il primo spettacolo del nuovo anno

Grosseto: Ambra Angiolini è la protagonista del prossimo appuntamento della stagione teatrale organizzata dai Teatri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’attrice sarà mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Moderno con “Oliva Denaro”.

I biglietti sono disponibili sul sito www.comunegrosseto.ticka.it e, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle ore 19 alle ore 21.

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Viola Ardone, con la drammaturgia di Giorgio Gallione

in collaborazione con Ambra Angiolini, le scene e i costumi di Guido Fiorato. Il disegno delle luci è di Marco Filibeck, le musiche sono a cura di Paolo Silvestri, la regia di Giorgio Gallione e la produzione di Agidi/Goldenart Production.

La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente, ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. In un universo che sostiene che “la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia”, Oliva ci narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore rifiuta la classica “paciata” e dice no alla violenza e al sopruso. Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni.