Al serbo Savic va il titolo Mediterrano WBC

Grande serata di boxe targata Rosanna Conti Cavini ieri sera al "Palabombonera" di via Lago di Varano. Il forte pugile serbo ha battuto il fiorentino Giustini

Grosseto: Sono bastate nove delle dieci riprese in programma per il serbo Milosav Savic per battere il fiorentina Eduardo "Dado" Giustini nel match valevole il titolo Mediterraneo WBC. Il Serbo, ha messo in mostra per tutta la durata dell'incontro un ottimo timing e un buon pugilato, che gli hanno permesso di primeggiare sull'italiano, riuscendo così a conquistare il titolo nella categoria bridgerweight.







Il pugile serbo, che si è presentato con il solo coach, ha quindi vinto meritatamente contro Eduardo Giustini, al quale va però l'onore delle armi. Il match si è concluso anticipatamente durante le nona ripresa per ko tecnico chiesto dall'angolo dell'italiano. Già nel corso della quarta ripresa il pugile italiano era stato toccato dura da parte del serbo e l'arbitro l'aveva contato. Poi, come detto la vittoria finale per il serbo di Novi Sad che porta a casa l'ambita cintura di campione.

La serata si è tenuta a differenza di quanto annunciato alla vigilia, al Palabombonera, invece che in piazza Dante, davanti a un buon numero di pubblico. Presenti tra le autorità il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport onorevole Fabrizio Rossi. Ottima l'organizzazione da parte della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini. Peccato per la sconfitta del fiorentino Giustini, pugile quest'ultimo della scuderia della manager Monia Cavini.





Sul ring grossetano, oltre al titolo WBC Mediterraneo, sono andate in scena anche altri incontri. Tra questi anche quello femminile nei pesi piuma, con la genovese Michela Braga che difendeva il titolo italiano. La Braga, che ha confermato il titolo di campionessa italiana, ha vinto con "verdetto non unanime" da parte dei giudici. La sconfitta, la sfidante Alessia Vitanza, non ha demeritato, tant'è che il pubblico ha più volte fischiato nel momento in cui veniva letto il verdetto finale.

Interessante il sotto clou dell’evento che ha accompagnato tutta la serata, con due match professionistici nei pesi welter, dove Samuele Greco ha sconfitto ai punti Fabio Selvaggio. L'altro match è andato invece ad Angelo Rizzo ha vinto su Ignazio Di Bella. Prima degli incontri professionistici, ad aprire la serata sono stati gli incontri riservati ai dilettanti, con molti atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, che si sono messi in mostra con ottime prestazioni. Una menzione particolare è andata al pugile grossetano Gregorio Tambelli, al quale è andato il "Premio Umberto Cavini", riconoscimento riservato al miglior pugile della competizione.





