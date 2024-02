Cultura Al Polo Le Clarisse un nuovo appuntamento per i bambini 22 febbraio 2024

Le attività sono rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni

Grosseto: Al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura sabato 24 febbraio sono protagonisti i bambini. Torna l’appuntamento con il ciclo di laboratori didattici “Donne & Arte”: i piccoli dai 6 agli 11 anni avranno modo di conoscere da vicino le opere di Frida Kahlo, pittrice messicana diventata un’icona dell’arte del 900. Gli operatori di PromoCultura guideranno i bambini alla scoperta dell’artista e delle sue opere attraverso racconti e attività manuali. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-19) o mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Seguici



