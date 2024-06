Al Polo Le Clarisse un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e alla Maremma

Grosseto: Venerdì 28 giugno alle ore 18.30 al Polo culturale Le Clarisse si parla di Maremma e di libri con Carlo Sestini e il suo “Leggere Grosseto, le 100 Meraviglie (+1)”. L’ingresso è gratuito: l’evento si terrà nella Chiesa dei Bigi e avrà come ospiti Luciana Tosti Pollini (Argia), Pietro Pettini, e il direttore del Polo, Mauro Papa. Il libro, arricchito dalle foto di Riccardo De Luca, è un’immersione in una terra unica, in una città che ne è l’immagine più genuina, è una scoperta delle molteplici possibilità e delle tante opzioni intercambiabili.



«Sfogliare questo volume – dichiara Sestini – permette di esplorare la Grosseto di Carlo Cassola e di Luciano Bianciardi, della città dove si è sviluppato quell’italiano parlato da Andrea da Grosseto, che fu maestro del padre della lingua per eccellenza, Dante Alighieri. Viverla con le sue meraviglie significa tessere i fili del passato e del presente con quelli del futuro».