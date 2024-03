Al Polo Le Clarisse c’è il laboratorio didattico

Venerdì 8 marzo torna l’appuntamento per i bambini dai 6 agli 11 anni con attività sull’artista Yayoi Kusama



Grosseto: Al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura venerdì 8 marzo torna l’appuntamento per i bambini. Il ciclo di laboratori didattici “Donne & Arte” stavolta è dedicato all’artista Yayoi Kusama: i piccoli dai 6 agli 11 anni avranno modo di conoscere da vicino l’artista giapponese, famosa per la vasta produzione di opere che la distinguono nel panorama attuale. Gli operatori di PromoCultura guideranno i bambini alla scoperta della sua opera attraverso racconti e attività manuali. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-19) o mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Nella foto sott un'opera dell'artista Yayoi Kusama