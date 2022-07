Al "Music & Wine" protagonista Carlos Piñana e il suo trio flamenco

L’evento si terrà alle Terme Marine invece che a Porrona a causa del terribile incendio di Cinigiano. Martedì 2 agosto poi si torna al chiostro del Museo di Storia Naturale per la serata conclusiva del Festival.

Grosseto: A causa del terribile incendio che ha duramente colpito il territorio di Cinigiano nei giorni scorsi e del protrarsi delle operazioni di spegnimento e di bonifica e messa in sicurezza, l’atteso concerto di flamenco previsto per sabato 30 luglio alle 21,15 presso il Castello di Porrona viene spostato presso l’area spettacoli delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto per una serata di quelle che si preannunciano indimenticabili.

A salire sul palcoscenico lo spagnolo Carlos Piñana, uno dei più importanti e acclamati chitarristi flamenchi accompagnato dai percussionisti Paolo Monaldi alle world percussion e Miguel Ángel Orengo alle percussioni flamenco per uno spettacolo dalle grandi emozioni, che unirà la tradizione spagnola di questo importante genere musicale alle interessanti innovazioni proposte da Piñana che, con il suo ultimo live “Body & Soul – Noche Flamenca”, sta ottenendo uno straordinario successo a livello internazionale.

Come già previsto, l’ingresso allo spettacolo sarà ad ingresso gratuito ma, data la ridotta capienza del luogo rispetto alla piazza del castello, si rende necessaria la prenotazione chiamando il numero dell’Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .

L’Associazione desidera inoltre ringraziare, tramite il proprio presidente maestro Giovanni Lanzini, la proprietà delle Terme Marine che ha permesso di ospitare questo inaspettato e purtroppo forzoso cambio di programma.

La serata conclusiva della sessione estiva del Festival Music & Wine si terrà poi martedì prossimo 2 agosto, sempre alle 21,15, presso il chiostro del Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto (in caso di caldo intenso il concerto si svolgerà nella sala interna con aria condizionata) con un eccezionale quartetto di flauti (dall’ottavino al flauto basso), una formazione pugliese tutta al femminile che attraverso le melodie più celebri e conosciute condurrà l’ascoltatore dal Flauto Magico di Mozart fino al Volo del Calabrone attraverso la musica di Gershwin e quella da film, accompagnato come di consueto dai meravigliosi vini rosati di Maremma proposti da “Rosae Maris” e, per l’occasione, dalle schiacce del forno del Galletti. In questo caso l’ingresso è a pagamento (€ 12) su prenotazione e comprende anche le degustazioni e la visita al museo.