Al Museo si proietta "Voyage of time" fuori concorso al Clorofilla Festival

Grosseto: Proseguono al Museo di Storia Naturale di Grosseto (strada Corsini, 5) le iniziative del Clorofilla film festival, festival di cinema promosso da Legambiente. Domani, giovedì 14 luglio alle 21.30, proiezione fuori concorso del documentario “Voyage of time” di Terrence Malick. La proiezione è realizzata nell’ambito delle iniziative estive del Museo e in collaborazione con Kansassiti.



𝐈𝐋 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎

“L'universo che si svela davanti ai vostri occhi, in un'esperienza per i sensi, la mente e l'anima". Così le note stampa presentano l'ultimo lavoro di Terrence Malick, co-prodotto da "National Geographic", privo di dialoghi e affidato al commento intermittente di un testo, in originale interpretato da Cate Blanchett. Una costruzione fatta di musica e pure immagini in altissima definizione, sensazionali, trionfali: la Natura nel suo svolgersi, in un'esplosione continua, ipertrofica, di materia, fuoco, acqua, luce, vita. Un compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell'uomo, passando dall'origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell'acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai.

Frutto di ben 40 anni di lavoro, questo documentario è uscito sei anni dopo la partecipazione alla Mostra del cinema di Venezia nel 2016.

Terrence Malick è noto per la sua riservatezza e per il perfezionismo maniacale, che lo porta ad impiegare tempi notevoli per la realizzazione dei propri film. E’ considerato un regista di grande prestigio, nonostante abbia diretto solamente una decina di lungometraggi nell'arco di cinquant’anni di carriera, con un intervallo di ben vent'anni tra il secondo e il terzo. I suoi film sono noti per le loro riflessioni filosofiche e spirituali, lo stile registico ricercato ed ermetico, i temi naturalistici affrontati.





Ingresso libero per la proiezione.

Visita al Museo - 5 euro - ridotto 3 euro