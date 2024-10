Cultura Al Museo di storia naturale il 43° congresso della Società italiana di biogeografia 23 ottobre 2024

Grosseto: È alla quarantatreesima edizione il congresso della SIB (Società italiana di biogeografia) che si terrà a Grosseto al Museo di storia naturale della Maremma gestito da Fondazione Grosseto Cultura. L’appuntamento è da venerdì 25 a domenica 27 ottobre in strada Corsini 5: venerdì e sabato sono in programma gli interventi scientifici sul tema “Come cambia la biodiversità: strumenti, banche dati e citizen science”, domenica, invece, è prevista un’escursione nel Parco regionale della Maremma. «Il nostro museo è protagonista di un evento importante nel panorama della ricerca italiana sulla distribuzione delle specie viventi e sui metodi per studiarla – spiega il direttore del Museo di storia naturale, Andrea Sforzi –. La tre giorni sarà un’occasione di confronto tra esperti nei singoli settori di competenza, con una particolare attenzione all'innovazione, alle banche dati e alla citizen science». Seguici



