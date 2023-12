Al Liceo Musicale del Polo Bianciardi, tanti PCTO per crescere

Le mille sfaccettature di un’alternanza scuola-lavoro che passa attraverso musica, teatro e sociale.



Grosseto: Al Liceo Musicale Polo Bianciardi è arrivata una bellissima notizia: il documentario Hunter, nato dalla collaborazione fra il Lions Club Piombino - nella figura di Miriano Botteghi – e l’ISIS di Piombino, ha vinto il Filmfestival di Salerno. Le musiche del premiato docu/film, attraverso il percorso PCTO, sono state composte, eseguite e registrate nella nostra scuola dai ragazzi delle scorse Quarta e Quinta Musicale, supportati dall’esperto musicale Riccardo Cavalieri. Tutto il progetto è stato reso possibile grazie alla Millestream e ad Andrea Bada, attore principale del documentario.

Ma che cosa è il PCTO? Si tratta di un’attività molto importante, perché fa avvicinare gli studenti del triennio al mondo del lavoro: grazie alla collaborazione con Enti pubblici e privati, in questi anni gli alunni del Liceo Musicale hanno potuto conoscere il mondo del teatro, della musica, del volontariato, del giornalismo, della fonica e molto altro, avendo anche l’opportunità di calcare teatri di chiara fama come il Musikverein a Vienna. Quest’anno il referente del PCTO il docente di tecnologie musicali Prof. Lorenza Pezzella, ma tutti i professori della nostra scuola sono impegnati nella realizzazione di questo percorso, momento formativo davvero prezioso per i nostri studenti.

Le esperienze regalate dal PCTO proseguono anche quest’anno, naturalmente: proprio stasera presso il Teatro Moderno, anche grazie alla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, la classe Quinta del Liceo Musicale affiancherà la Corale Puccini nell’esecuzione dei cori della Traviata (e le studentesse della Prima coreutico si cimenteranno nel balletto durante la scena delle Zingarelle): i ragazzi in queste settimane hanno affrontato momenti intensi di prove e studio per affiancare i professionisti del settore.

Gli alunni della Classe Quarta stanno lavorando con grandissimo entusiasmo insieme all’Orchestra Sociale organizzata da AGIMUS Grosseto - in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Grosseto, nella persona di Dott.ssa Minozzi – ad un progetto che ha in sé plurimi obiettivi: dall’unione di più etnie attraverso il meraviglioso linguaggio della musica, al lavoro di insegnamento ai bambini dello strumento musicale.

Le classi Terza A e Terza B stanno invece partecipando ad un progetto di teatro e musica sul tema della violenza di genere, grazie al supporto della formatrice teatrale e regista Irene Paoletti. Il progetto, che ha visto i ragazzi impegnati in un coinvolgente percorso fra il movimento scenico e la realizzazione di musiche (quest’ultima, guidata dall’esperto musicale Riccardo Cavalieri) confluirà nello spettacolo Gotan Love, in scena al Teatro degli Industri il 21 dicembre alle ore 10:00.

Insomma, anche quest’anno grazie al PCTO gli studenti del Liceo Musicale hanno avuto importanti opportunità di crescita, che speriamo possano essere di aiuto e di stimolo nell’orientarli nel modo più efficace verso le scelte future.