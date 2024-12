Al Casa Mora, nella prima giornata di campionato, i biancocelesti vincono con un clamoroso 8-0

Tripletta di Maldini

Castiglione della Pescaia: Inizia con il botto il campionato per la Blue Factor: al Casa Mora il Castiglione vince il big-match del girone B della serie A2, e rifila un clamoroso 8-0 alla Newco Roller Matera, considerata come una delle candidate alla promozione. Non inganni però il risultato: i biancocelesti maremmani hanno dilagato nel finale, segnando 5 gol negli ultimi 6 minuti. La partita ha comunque regalato spettacolo: il Matera di Valerio Antezza ha forse accusato le nuove mattonelle del Casa Mora, e soprattutto la serata “monstre” di Michael Saitta, con il portiere castiglionese che ha parato tutto, annichilendo gli avanti lucani. Forse ad un certo punto anche intimidendoli. Nel Castiglione ancora assente Serse Cabella e Oscar Lasorsa. La coppia Bracali-Paghi si affida al quintetto collaudato e il tema della gara sarà poi quello tenuto fino al 50esimo. A dare fuoco alle polveri ci pensa Piro dopo 5’: diagonale da sinistra che va a morire nell’angolo opposto. Saitta nega il pari più volte a Santeramo e Piozzini e così la Blue Factor raddoppia al 16’: Maldini da destra salta due avversari e il tiro beffa El Haouzi. Guarguaglini si aggancia con Rondinone e si becca il blu. Santeramo, al secondo tentativo, spara fuori la punizione del tiro libero. Un blu lo prende anche Monticelli in superiorità numerica, agganciando Brunelli. Dai 7 metri e quaranta Buralli cannoneggia per il 3-0 che manda le squadre al riposo. Nel secondo tempo la Roller Matera cerca in tutti i modi di riaprire la contesa, e più volte Saitta sembra capitolare ma si salva, aiutato anche da palo e traversa. Un colpo sotto all’occhio toglie definitivamente dalla partita Gigi Brunelli, con il capitano del Castiglione costretto ad andare al pronto soccorso per farsi medicare. Saitta continua a sventare pericoli e un’altra punizione a Piozzini, blu a Montauti. Negli ultimi minuti i biancocelesti allungano definitivamente fino alla clamorosa goleada. Santoni recupera una pallina vagante al limite dell’area e solissimo insacca il 4-0. Il Matera si scioglie e subisce gol in sequenza. Buralli cannoneggia da sinistra, 5-0. Contropiede maremmano, e Maldini finalizza ancora da sinistra, 6-0. Non è finita. Faelli va a botta sicura su assist di Montauti: El Haouzi non trattiene, 7-0. Nell’ultimo minuto ancora Maldini, tripletta, da sinistra incrocia per il definitivo 8-0.

Campionato serie A2 girone B: Blue Factor Castiglione-Neco Roller Matera 8-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Massimo Bracali.

NEWCO ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereira, Simone Rondinone, Michele Ferrara, Alessandro Amatulli, Francesco Donato Domenico Monticelli. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (3-0) 5’33 Piro (C), 16’08 Maldini (C), 23’36 pp Buralli (C); 18’54 Santoni (C), 21’04 Buralli (C), 22’34 Maldini (C), 23’07 Faelli (C), 24’05 Maldini (C).