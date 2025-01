Al BolsenArte Winter Edition concerto jazz con il quintetto di Fabrizio Biscontri

Al piccolo teatro Cavour sabato 11 gennaio, alle 18. Ospite d’eccezione il sassofonista e clarinettista Klaus Lessmann

Bolsena: Il BolsenArte Winter Edition dà il benvenuto in jazz al 2025. L’11 gennaio, alle 18, al piccolo teatro Cavour, il quintetto composto da Fabrizio Biscontri alla chitarra elettrica, Raffaele Pallozzi al piano, Klaus Lessmann al sax e clarinetto, Luca Tonini al contrabbasso e Alessandro Chiavoni alla batteria, proporrà, in chiave moderna, alcuni degli standard jazz più conosciuti che hanno fatto la storia di questo genere e composizioni originali dello stesso Biscontri. Il concerto, a ingresso gratuito, sarà un incontro di suoni e idee, in cui i musicisti si alternano, creando un’atmosfera di continuo scambio reciproco, in cui il dialogo musicale nasce in modo spontaneo e estemporaneo, dando vita a uno spettacolo libero che lascia ampio spazio all’improvvisazione, elemento fondamentale del jazz.

L’esibizione, che promette di coinvolgere e sorprendere il pubblico, sarà impreziosita dalla partecipazione di Lessmann. Attivo sulla scena musicale dall’inizio degli anni Ottanta, il jazzista nato in Germania ha collaborato con numerosi musicisti italiani e stranieri. Dirige la Siena Jazz Big Band, la Big Band Machine e la filarmonica di Castel Del Piano. Nel campo della musica leggera ha collaborato fra gli altri con Francesco Nuti, Sergio Caputo e Marco Messeri. Ha pubblicato due libri sul fraseggio jazzistico con la casa editrice “Ricordi”. L’edizione invernale del festival BolsenArte è organizzata dal Comune di Bolsena, con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.