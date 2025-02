Al BolsenArte il sestetto di clarinetti NAMASTÉ

Oggi Domenica 2 febbraio, alle 18, al piccolo teatro Cavour

Bolsena: Al piccolo teatro Cavour si terrà oggi 2 febbraio, alle 18, per il BolsenArte Winter Edition il concerto gratuito del sestetto di clarinetti NAMASTÉ. Nata con l’intento di valorizzare i giovani talenti e la musica come veicolo di espressione del cambiamento sociale e culturale, la formazione è composta da musicisti studenti del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, sotto la guida del maestro Guido Arbonelli e coadiuvati dai maestri Natalia Benedetti e Fabrizio Bardelli. L’ensemble propone musiche nuove appositamente scritte e arrangiate per questa formazione che presenta tutti gli strumenti della famiglia del clarinetto, dal piccolo al contrabbasso.

L’interesse dei compositori per la particolare sonorità del sestetto ha creato un repertorio nuovo e accattivante che va dalla musica classica al tango e dalla musica leggera al jazz, mai in modo netto ma con contaminazioni continue che trasformano il linguaggio musicale in linguaggio sensoriale e dell’immaginazione. L’interesse a creare un gruppo dove si sperimentano forme musicali e sonore diverse è molto importante per proporre un nuovo repertorio che è anche testimonianza di un momento storico e culturale inevitabilmente in evoluzione. L’edizione invernale del festival BolsenArte è organizzata dal Comune di Bolsena, con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.