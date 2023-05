Ai Pescatori di Orbetello nuove donne Soroptimist e Artemare Club

Orbetello: Si, nel locale dei cosiddetti “cavalieri” Pescatori della Laguna di Orbetello si sono riunite le Soroptimist Orbetello Costa d’Argento e invitate e invitati di Artemare Club insieme per “spillare” due nuove titolate "sorores" e “vestire” con il blazer da yachtswoman del sodalizio di Porto Santo Stefano un’importante donna di mare. L’evento si doveva svolgere in navigazione sul battello Remus, comandato da Fabio Solimeno, causa avverse condimeteo si è tenuto nella bella veranda dei Pescatori con vista Laguna, con tanta amicizia e allegria dei partecipanti ricordando anche il World Dance Day che ricorreva lo stesso giorno.



Dopo una breve ma sentita introduzione all’evento della presidente Edy Rita Bronchi sono state presentate e hanno ricevuto la spilla dell’antica associazione internazionale di donne Graziella Pesenti, scrittrice, poetessa, pittrice, disegnatrice, fotografa, moglie, mamma e nonna che ha avuto in questi ruoli grandi soddisfazioni e importanti riconoscimenti e Anadela Serra Visconti specializzata in medicina estetica, membro di numerose società scientifiche, docente di comunicazione televisiva e giornalista e volto molto conosciuto e presente in trasmissioni Rai e altre emittenti televisive. Il comandante Daniele Busetto a sua volta ha presentato una nuova importante donna di mare delle Contrade Marittime, “vestendola” del blazer con guidone di Artemare Club, Fiorenza Cianchi, velista e kiter, energy manager specializzata in progettazioni tecnica impianti e efficientamento e risparmio energetico e mamma del giovanissimo velista 14enne Diego che ha già partecipato a team sportivi dei yacht club dell’Argentario e membro dell’equipaggio dell’imbarcazione di punta della vela d’altura del Circolo Canottieri Aniene nel recente campionato invernale di Cala Galera.

Ci piace ricordare che il Soroptimist International è una organizzazione no profit, vivace e dinamica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali, per un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo e le loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche, Soroptimist International che nasce in America nel 1921 da Violet Richardson Ward, donna colta, sportiva e coraggiosa di origine inglese, diplomata a Berkeley in una delle migliori università a stelle e strisce, che ha vissuto quasi tutta la sua vita in città di mare e che ha anche insegnato tecniche di salvamento in acqua molto simili a quelle odierne alla Croce Rossa statunitense, è un importante sodalizio che promuove in tutto il mondo con azioni concrete opportunità, per trasformare la vita delle donne attraverso la rete delle socie e la cooperazione internazionale con enti come Onu, Fao, Unhcr e Unicef, solo per citarne alcuni.

Artemare Club con sede nell’antico Corso di Porto Santo Stefano è la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, lo proteggono, lo navigano sopra e sotto, lo raccontano, lo divulgano, lo recitano, lo musicano, lo ballano e lo rendono accessibile a tutti e compie quest’anno 25 anni dalla sua costituzione in Roma, il blazer da yachtswoman del sodalizio viene dato come presente ad alcune donne annualmente a riconoscimento del ruolo svolto per la cultura del mare e fa parte delle continue attività dell’associazione per eliminare l’anacronistica differenza di genere nel mondo marittimo.