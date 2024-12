Ai Licei Poliziani quattro nuovi laboratori e la nuova organizzazione DADA

Montepulciano: Aula multimediale immersiva, laboratorio di microscopia e di robotica, e aula podcast e broadcast multimediale, sono quattro nuove aule inaugurate ai Licei Poliziani mentre al Liceo delle Scienze Umane la nuova organizzazione DADA - Didattiche per Ambienti di Apprendimento per offrire agli studenti una formazione più completa e multidisciplinare

Alla presenza del dirigente scolastico Marco Mosconi, del sindaco di Montepulciano Michele Angiolini e dei professori referenti dei progetti, ai Licei Poliziani sono stati inaugurati quattro nuovi laboratori per offrire agli studenti dei Licei un’offerta formativa più ampia, completa e multidisciplinare.

L’aula multimediale immersiva, ampliamento dell’Aula 3.0, permetterà a tutti gli studenti di accedere e sviluppare contenuti multimediali grazie ad ambienti dinamici e inclusivi. Gli studenti avranno la possibilità di essere proiettati nel tempo e nello spazio con contenuti che riguardano più materie, dal latino, alla storia, dall’informatica alle lingue fino all’arte. Gli studenti, attraverso proiettori e pannelli predisposti possono studiare e sviluppare progetti in un ambiente stimolante e creativo con una prospettiva più dinamica e attiva.

Il laboratorio di microscopia invece si fonda sulle materie più scientifiche, dalle scienze della terra, alla biologia e alla chimica. Una strumentazione per dei progetti che proiettano gli studenti nel mondo delle analisi chimiche, microbiologiche e biochimiche. Il laboratorio ospita apparecchiature per l’analisi microscopica di materiale, compositi e prodotti per fornire informazioni utili per migliorare l’identificazione di particelle.

Il laboratorio di robotica permetterà a tutti gli studenti e alle studentesse di entrare in contatto e conoscere più da vicino gli impianti industriali, software che simulano i comandi di movimento e applicativi dei robot. Grazie al nuovo laboratorio gli studenti avranno la possibilità di sperimentare in prima persona un ambiente reale di robotica e automazione.

L’aula podcast e broadcast, realizzata con la collaborazione del Rotaract Club e del Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano, è dotata di un computer con mixer audio, microfoni professionali con cuffie, sala registrazione con green screen, luci e videocamere. L’aula è già attiva e viene utilizzata per realizzare un palinsesto per la web radio dei Licei Poliziani, sia attraverso i percorsi di PCTO e di sala stampa in sinergia con il partner Valdichiana Media, sia attraverso nuovi progetti del corpo docente, con podcast destinati agli studenti. Sarà inoltre utilizzata per permettere la diretta streaming degli eventi che si svolgono in aula magna, permettendo una più ampia partecipazione del pubblico alle conferenze degli ospiti.

Infine al Liceo delle Scienze Umane San Bellarmino da inizio anno scolastico è in corso la nuova organizzazione DADA - Didattiche per Ambienti di Apprendimento che prevede la suddivisione delle classi per materia, con ogni aula sistemata e organizzata in modo differente a seconda della disciplina e dove al termine dell’ora gli studenti si spostano in base alla materia prevista dell’orario scolastico. L’obiettivo è quello di fornire un ambiente didattico diverso, con tanto di attrezzature necessarie facendo vivere la scuola in modo migliore e più dinamico.

“Con questa nuova organizzazione e questi nuovi spazi attrezzati e multidisciplinari i Licei Poliziani si proiettano nel futuro con una formazione ampia, precisa e puntuale in grado di fornire agli studenti gli strumenti per scegliere le professioni del futuro. I Licei Poliziani, anche grazie alla preparazione dei propri docenti, mettono in campo materie e studi che stimolano gli studenti e favoriscono lo studio per sviluppare un bagaglio culturale propedeutico sia alla continuazione degli studi che all’ingresso nel mondo del lavoro” – commenta il dirigente scolastico Marco Mosconi.