Agricoltura, rinnovato l'accordo di collaborazione Artea-Guardia di Finanza

Firenze: Consolidando la tradizionale collaborazione, Artea (Agenzia della Regione Toscana che cura le erogazioni in agricoltura) e il Comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione.

L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’efficacia complessiva e la tempestività dell’azione di contrasto a eventuali frodi, abusi ed irregolarità di natura economica e finanziaria, con controlli e scambio di informazioni a partire dai soggetti percettori degli specifici incentivi, sostegni e finanziamenti pubblici.

A firmare l’intesa, sono stati il direttore di Artea, Fabio Cacioli, e il comandante regionale, generale di divisione Giuseppe Magliocco.





In particolare, Artea metterà a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi, assicurando l’accesso al proprio sistema informativo ma segnalerà anche eventuali misure o settori più “esposti” e che dunque richiedono maggior attenzione o approfondimenti, potrà anche richiedere alla Guardia di Finanza, per finalità istruttorie e di controllo, report elaborati attraverso le banche dati a sua disposizione.

Avvalendosi delle specifiche competenze di Artea, la Guardia di Finanza avrà l’opportunità di disporre di un aggiornato patrimonio informativo di settore da utilizzare per orientare e rafforzare la propria azione di prevenzione, ricerca e repressione di illeciti economici e finanziari condotti a danno dei bilanci della Regione, dello Stato e o dell’Unione europea, curando, a sua volta, la segnalazione dei risultati utili allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia.



L’accordo, della durata di 5 anni con possibilità di proroga per ulteriore analogo periodo, prevede anche la possibilità di promuovere e organizzare incontri e corsi di formazione per il rispettivo personale.

“Rinnovando l’accordo con la Guardia di Finanza – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - la Regione ribadisce l’intento di rafforzare gli sforzi per ridurre il rischio di uso non lecito delle risorse erogate in agricoltura. L’obiettivo comune è contrastare eventuali frodi, abusi ed irregolarità di natura economica e finanziaria, con controlli e scambio di informazioni a partire da chi beneficia di incentivi, sostegni e finanziamenti pubblici. La collaborazione con la Guardia di Finanza – conclude Saccardi – sarà un contributo importante per la gestione efficace ed efficiente delle risorse”.



Grazie a questo strumento di collaborazione istituzionale, la Guardia di Finanza da parte sua mira a rafforzare, in Toscana, la propria mission di tutela dell’economia legale, in un comparto di eccellenza, quale quello agricolo toscano, a sostegno di chi opera nel rispetto delle norme nell’ambito dei distretti industriali e produttivi.





(in collaborazione con l'ufficio stampa del Comando regionale toscano della Guardia di Finanza)