Agli europei softball in Olanda anche il coach Verrecchia del Bsc Grosseto

Francia e Repubblica ceca le prime avversarie in Olanda dell’Italia under 15 del coach grossetano. Verrecchia: “Un onore indossare questa maglia. Grazie al Bsc Grosseto e alle mie ragazze per avermi spronato costantemente”

Grosseto: Comincia ufficialmente il percorso verso l’europeo under 15 di softball, che si terrà nei Paesi bassi, e che vedrà tra i protagonisti il manager del Bsc Grosseto Paolo Verrecchia. Una settimana di lavoro per la nazionale azzurra che comincerà a fare sul serio lunedì 18 luglio, contro la Francia, fino a sabato 23 luglio data in cui si chiuderà la competizione. Nello staff tecnico del manager Perizzolo, in qualità di coach, e ormai dal 2018 nel giro della nazionale, anche il manager della squadra di softball della società grossetana Bsc Grosseto, Paolo Verrecchia, pronto per una bellissima avventura.

“Un grande orgoglio per me partecipare a questo campionato – spiega il coach Paolo Verrecchia - indossando la maglia azzurra. Comincia adesso un percorso che ci porterà agli europei under 15 di Enschede e che, da domani a sabato mattina, ci vedrà lavorare sul campo nelle varie sessioni di allenamento e sabato pomeriggio partire per i Paesi bassi. Un punto di partenza perché mi sprona, e ci sprona tutti, a far meglio per cercare di raggiungere grandi obiettivi. Se sono qua devo sicuramente ringraziare la società Bsc Grosseto e le ragazze, che mi hanno sempre motivato, oltre a tutte le persone che mi sono state vicine”.

Sabato 18 luglio, dunque, l’Italia under 15 di coach Verrecchia esordirà contro la Francia, per poi vedersela con l’avversario più ostico del torneo: la Repubblica ceca.