Agevolazioni per imprese turistiche nei Comuni di Casteldelpiano e Seggiano

Ci sono anche per interventi di ristrutturazione. Lo rende noto Confcommercio Grosseto che mette a disposizione il suo “Sportello Bandi”

Grosseto: Confcommercio Grosseto informa che anche le imprese ricettive e della ristorazione nei Comuni di Castel del Piano e Seggiano possono partecipare al bando del Ministero del Turismo volto allo sviluppo dei comprensori sciistici nelle regioni con la dorsale appenninica.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente dedicata.

Più nel dettaglio, la misura destina ben 30 milioni di euro per finanziare progetti volti a incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore turistico ubicate nei predetti comprensori - individuati dalle Regioni - che hanno subito ingenti danni economici a causa della mancanza di precipitazioni nevose nella scorsa stagione invernale. Potranno beneficiare delle agevolazioni gli esercenti degli impianti di risalita e tutte le attività legate alla neve e allo sci, comprese le scuole di sci, tutte le imprese turistico-ricettive, dagli alberghi alle aree campeggio, le imprese della ristorazione, sia con somministrazione sul posto che per asporto. Le aziende interessate dal bando, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, devono aver subito una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

“Potranno essere finanziati, tra gli altri – fanno sapere da Confcommercio Grosseto - interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione delle strutture connesse alle attività ricettive e ristorazione per un importo massimo per ciascun progetto di 3 milioni di euro: a titolo esemplificativo, sono ammissibili le spese per il miglioramento dell’efficienza energetica dei locali, progetti innovativi relativi alla gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia, o anche interventi di allineamento a standard e requisiti di sicurezza e di accessibilità. Il nostro ufficio bandi rimane a disposizione. Chi vuole usufruire dei nostri servizi finalizzati alla presentazione delle domande può scrivere a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it , specificando nella e-mail la denominazione azienda, un nominativo di riferimento e un recapito telefonico per essere ricontattati”.

Altri dettagli importanti: “L’agevolazione concessa per ciascun progetto è fino al 100% dello stesso e non può essere superiore, come già detto, a 3.000.000 di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle richieste presentate e dichiarate ammissibili, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti rispetto all’importo richiesto, tenendo altresì conto della percentuale di riduzione dei ricavi dichiarata. Indubbiamente si tratta di un’opportunità da non perdere perché è volta ad intervenire sul pregresso e al rilancio di futuri investimenti”.