Affitti brevi: Confesercenti scrive ministro. Vasellini: «Il settore va disciplinato»

Grosseto: «Ci auguriamo che la proposta di legge sulle locazioni brevi del Governo vada nella direzione di eliminare ogni incertezza normativa ed ogni forma di concorrenza sleale» lo dice Assohotel Confesercenti che ha inviato a tal proposito una lettera al ministro Santanché con le osservazioni dell'associazione di categoria.

«Così da garantire un equo bilanciamento degli oneri normativi, burocratici e fiscali tra attori che operano nello stesso mercato. A partire dalle norme sulla sicurezza, dove c’è attualmente un vuoto normativo, ma anche relativamente al vincolo delle 2 notti, che per noi è insufficiente: va portato a 5, insieme all’introduzione di un massimale di 150 notti annuali». «Il settore deve essere disciplinato – afferma Amedeo Vasellini, presidente provinciale Assohotel Confesercenti – sia per garantire le altre forme di ospitalità, sia per tutelare i clienti da ogni forma di abusivismo».