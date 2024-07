AdF, online nuovo sito e canale WhatsApp

Grosseto: AdF sempre più vicina alla sua comunità: online il nuovo sito fiora.it e il canale WhatsApp per essere sempre informati sulle novità dell’azienda e sulle manutenzioni straordinarie e programmate. Renai: “Per un servizio sempre migliore”, Ferrari: “Essere e sentirsi comunità”



Novità importanti in casa AdF, sempre più vicina alla sua comunità: online il nuovo sito www.fiora.it e un canale WhatsApp aperto a tutti per essere sempre informati. L’acqua non è mai stata così trasparente: un portale chiaro di facile consultazione e un canale diretto e immediato per raggiungere tutti in tempo reale. Sostenibilità, innovazione e cura delle persone passano anche per i nuovi servizi digitali che AdF ha presentato oggi (25 luglio), evidenziando il lavoro di squadra e il coinvolgimento degli stakeholder che hanno reso possibile questo doppio traguardo. Il sito fiora.it appare ora completamente rinnovato, pienamente responsive e accessibile, a partire dal disegno della nuova infrastruttura (User Experience e User Interface). Nel nuovo canale WhatsApp news e aggiornamenti costanti sui lavori in corso, le manutenzioni programmate e straordinarie volte a migliorare le infrastrutture e risolvere emergenze.

“Esprimo soddisfazione per questo doppio traguardo: il nuovo sito è un portale aperto, che nasce dalle esigenze del territorio e risponde ai bisogni di un mondo che cambia rapidamente, mentre il nuovo canale WhatsApp è un servizio in più per comunicare e informare i cittadini in modo sempre più efficace - spiega il presidente di AdF Roberto Renai – Con questi nuovi strumenti si rafforza ancora di più il legame tra AdF e la comunità servita, nell’ottica della trasparenza e del coinvolgimento attivo, offrendo la possibilità di conoscere l’intero mondo AdF da qualsiasi prospettiva”.

“Essere e sentirsi comunità, attraverso la condivisione di conoscenze, la collaborazione e la trasparenza, questi sono i valori che ci guidano nel dare vita a nuovi strumenti di comunicazione – evidenzia l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –. Per questo siamo impegnati nel mettere a disposizione dei nostri clienti servizi su misura sempre più utili e personalizzati, investendo su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, grazie ad un lavoro di squadra che può contare su competenze e passione. Invito tutti i nostri clienti a visitare il nuovo sito e iscriversi al canale WhatsApp”.

Chi consulta il sito è il vero protagonista di questa rivoluzione: la nuova interfaccia facilita la ricerca delle informazioni affinché sia più immediata possibile. Le funzionalità sono state completamente riorganizzate e aggregate secondo le più moderne regole di usabilità e interfaccia cliente, in linea con parametri di fruibilità molto importanti come semplicità di utilizzo, immersività e intuitività. Stesso spirito per il canale WhatsApp: questo nuovo servizio, che si aggiunge a quelli già esistenti (area “lavori in corso” sul sito, app Cittadino Informato, pagina Facebook, e-mail e sms per chi ha attivato AdF da te fornendo i propri recapiti), informerà gli iscritti al canale sulle manutenzioni programmate e straordinarie, quindi sui lavori in corso o in calendario, comunicando anche tempi e modalità delle eventuali interruzioni di flusso idrico, qualora necessarie per la tipologia di intervento.

Per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.