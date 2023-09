AdF nel progetto europeo "LIFE TURBINES"

Grosseto: L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), in virtù dei poteri delegati dalla Commissione Europea, ha assegnato un progetto LIFE al fine di promuovere le smart cities attraverso la tecnologia idroelettrica nei sistemi urbani di approvvigionamento dell’acqua potabile.



Il progetto LIFE TURBINES sarà coordinato da Aguas de Valencia S.A. e coinvolgerà un consorzio multidisciplinare composto da EMIVASA, EMIMET, Aigües de Tortosa, Istituto per le Tecnologie Energetiche (ITE), AeioLuz, Comune di Tortosa, REDINN, AdF (Acquedotto del Fiora) e Università Politecnica delle Marche.

LIFE TURBINES ha una durata di 42 mesi, inizierà nell'ottobre di quest'anno e affronterà quattro casi pratici in Spagna e Italia, tre dei quali saranno in impianti della rete gestita da Global Omnium nella Comunità Valenciana e in Catalogna, mentre il quarto caso studio riguarderà un impianto della rete idrica del Comune di Scansano, gestita da AdF.

La Commissione Europea, attraverso il CINEA, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, ha assegnato il progetto LIFE, che vede AdF tra i partner, al consorzio guidato da Global Omnium. Il progetto, denominato LIFE TURBINES, si focalizza sulla generazione di energia idroelettrica, sfruttando la necessità di regolazione delle pressioni nelle reti urbane di approvvigionamento dell’acqua potabile al fine di ottenere elettricità dalle turbine idrauliche.

L’obiettivo del progetto è contribuire alla decarbonizzazione del sistema idrico e offrire servizi energetici e idrici accessibili a tutti i cittadini mediante l’implementazione di un sistema di recupero energetico con l’installazione di turbine, contribuendo così alla transizione energetica e allo sviluppo di città climaticamente neutre.

LIFE TURBINES ha una durata di 42 mesi, inizierà nell'ottobre di quest'anno e affronterà quattro casi pratici in Spagna e Italia, tre dei quali saranno in impianti della rete gestita da Global Omnium nella Comunità Valenciana e in Catalogna, mentre il quarto caso studio riguarderà la rete idrica del Comune di Scansano, gestita da AdF.

Il progetto ha un budget di 2.518.001,04 €, di cui l'Unione Europea finanzia, attraverso il programma LIFE, il 60%, trattandosi di un progetto in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea per il 2050, il Green Deal e la Strategia energetica dell'Unione. Il programma LIFE è l'unico strumento finanziario dell'Unione Europea dedicato esclusivamente all'ambiente. L’obiettivo del programma per il periodo 2021-2027 è contribuire: al cambiamento verso un’economia pulita, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche attraverso la transizione verso le energie pulite; alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente.

LIFE TURBINES dimostrerà che in qualsiasi punto della rete di approvvigionamento in cui circola un flusso d'acqua ed esiste una differenza di pressione, si può ottenere energia idroelettrica e che, a seconda delle caratteristiche tecniche di ciascun caso, l'energia prodotta può essere utilizzata per scopi diversi, sia pubblici che privati.