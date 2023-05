Ad Artemare l’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo raccontata da una donna

Monte Argentario: Per le campagne di Artemare Club “leggere necesse est” e "No more gender gap" da questo weekend nella sede dell’associazione, nell’antico Corso di Porto Santo Stefano, è esposto il libro scritto dalla giornalista Eleonora Lorusso “Nave Vespucci -Diario di bordo (radiofonico) dalla Signora dei Mari”, nato dalla collaborazione tra Mursia Editore e Rtl 102.5.







Occasione da non perdere per conoscere meglio la storia e le storie passate sui legni di questo mito galleggiante un luogo dove dal non si discrimina tra uomini e donne, l’Amerigo Vespucci la nave scuola della Marina Militare che il 1° luglio 2023 partirà da Genova per il giro del mondo della durata di 19 mesi che era stato rimandato nel 2020 a causa della pandemia.

Previste 31 tappe in 28 Paesi dei 5 continenti, per la prima volta in oltre 92 anni di storia il veliero più bello del mondo, simbolo dell’italianità e ambasciatore dell’Unicef, dopo la traversata atlantica e una sosta lavori di circa 5 mesi a Buenos Aires, entrerà in Oceano Pacifico attraverso lo Stretto di Magellano o Capo Horn e dopo le tappe negli USA, Giappone, Filippine, Australia, India e Penisola Arabica il Vespucci rientrerà in Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, per poi tornare alla base della Marina Militare della Spezia nel febbraio 2025.

Il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che ha passato circa due anni nello stato maggiore dell’Amerigo Vespucci negli anni 1986 e 87, a coloro che visiteranno la sede del sodalizio mostrerà anche la sua collezione di dipinti, modelli, libri, oggetti ricordo della nave e suoi articoli scritti per importanti quotidiani e riviste.