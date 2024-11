Ad Artemare Club le sorelle “Farfalle”, a loro dedicato il 25 novembre

Monte Argentario: Sì, non tutti sanno che il 25 novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne venne designato dallʼ Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, in onore delle sorelle trucidate lo stesso giorno del 1960 a Salcedo Repubblica Dominica. Il libro raro in esposizione nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano di Julia Alvarez racconta la storia delle quattro sorelle Mirabal, nome di battaglia Las Mariposas – Le Farfalle, passate alla storia come le eroine della lotta di liberazione dominicana contro la terribile dittatura del generale Trujillo e assassinate in un'imboscata da suoi uomini, l’anno dopo fu assassinato anche Trujillo. Tratto dall'omonimo romanzo di Julia Alvarez, il film “Il tempo delle Farfalle” del 2001 diretto da Mariano Barroso visibile su Prime Video, le riprese del film si sono svolte in Messico, ha vinto il Critics' Choice Movie Awards nel 2002. Il libro che dovrebbe essere letto e il film visto dai piccoli dittatori dei tempi nostri perché prima poi fanno una brutta fine, “historia docet” parole di Artemare Club!