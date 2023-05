Ad Artemare Club l’omaggio a Re Carlo III con il raro libro dei suoi acquerelli

Monte Argentario: Si, da sabato 6 maggio giorno dell’incoronazione di Re Carlo III Artemare Club espone nella sua sede un prezioso libro molto raro con la raccolta degli acquerelli di Sua Maestà, un omaggio del sodalizio al primo monarca britannico laureato, ufficiale di marina che si distingue per la sensibilità intellettuale e l’inclinazione artistica che lo hanno spesso ricondotto alle famiglie nobili italiane e toscane.



Artemare Club racconta che Carlo III ha sempre coltivato l’arte promuovendola come molti re e regine e nobili italiani, esempio i Barberini e i Colonna presenti in Toscana e anche in Maremma, da giovane frequentò il Trinity College di Cambridge dove studia antropologia, archeologia e storia laureandosi nel 1970 a Cambridge in Bachelor of Arts e successivamente conseguendo il Master of Arts. Inoltre, Carlo III è proprietario della Royal Collection che conta una collezione di 7mila dipinti e 40mila acquerelli oltre a ceramiche, oggetti preziosi, tendaggi, arazzi, libri antichi.

L’importante libro in esposizione a Artemare Club riporta molti degli acquerelli della mostra all’Hampton Court Palace del 1998 nel 50esimo compleanno del Re, occasione unica da non perdere per sfogliarlo tutte le mattine dalle 10 alle 13 nei salotti vista mare del noto sodalizio nell’antico Corso di Porto Santo Stefano.