Acquapendente festeggia i 102 anni di nonna Velia

Acquapendente: Acquapendente si appresta ad abbracciare calorosamente una nuova ultracentenaria. Per Velia Sugaroni Giovedì 6 Luglio saranno 102 candeline. Che spengerà assieme al fratello Impero ed a tutti i parenti più stretti. Cordialmente e cortesemente come tutta la Sua vita.

All’appuntamento non mancheranno le autorità. A partire dalla Sindaca Alessandra Terrosi fino al Parroco Don Enrico Castauro. Che hanno deciso di stare vicino a chi è ritornata al suo paese natio, dopo una vita trascorsa con un DNA impostato al rispetto dei valori della famiglia e dell’incessante e continuo rapporto con fratelli e sorelle. Sempre graniticamente assieme nella buona e nella cattiva sorte. Non mancherà il benevolo sguardo dall’alto del cielo del Padre Achille, Guardia Municipale del Comune di Acquapendente nei difficili anni del primo dopoguerra. Che la ha forgiata con i suoi insegnamenti di rettitudine. E che sicuramente assieme alla Nostra redazione non gli farà mancare il proprio abbraccio.