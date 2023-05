Acquapendente: Consiglio Comunale approva Programma Triennale Opere Pubbliche

Acquapendente: Con 9 voti favorevoli ed il voto contrario compatto della minoranza, il Consiglio Comunale approva il Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025. “Ho fatto alcune osservazioni”, sottolinea la capogruppo della minoranza Federica Friggi, “Per quanto riguarda Trevinano Rewind va approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Non vorrei ci fossero problemi conseguenti anche se comunque, credo che siamo un po' indietro e gli importi debbono essere rispettati”.

“Nell’elenco degli interventi”, sottolinea Domitilla Agostini, “non rinveniamo la messa in sicurezza del Palazzo Comunale”. “Per quanto riguarda il piano tecnico”, sottolinea la Sindaca, “dovrà rispettare le scelte politiche. Il progetto di fattibilità è stato approvato in linea generale e mano a mano che vengono predisposti e presentati verranno approvati. Nei prossimo mesi partiranno i progetti per le opere: riorganizzazione dell’area sportiva e camper e siamo in attesa del progetto per la riorganizzazione della sala polivalente.

In merito al Palazzo Comunale l’opera non è finanziata e quindi non è sull’elenco. Approvato il bilancio richiederemo il mutuo”. I numeri snocciolati sul Programma parlano di 24.673.618,62 (11.816.277,50 per il 2023, 7.844,341.12 per il 2024, 5.013.00 per il 2025). 28 progetti di cui il 50$ inseriti nel 2023:

1) Restauro mausoleo Cahen Frazione di Torre Alfina; 2) Interventi forestali; 3) Messa in sicurezza Via Francigena tratto Ponte Gregoriano strada vicinale Molino tratto esterno Porta della Ripa; 4) Stabilizzazione dissesto idrogeologico rupe Castelnuovo; 5) Stabilizzazione dissesto rupe sottostante Residenza Sanitaria Assistita San Giuseppe; 6) Interventi Via Francigena; 7) Lavori I° stralcio parcheggio per pulman e camper Frazione di Torre Alfina; 8) Adeguamento palestra scuola Secondaria I° grado; 9) Ampliamento Scuola Infanzia Rosa Venturini; 10) Hot spot d’innovazione laboratorio sostenibilità; 11) Realizzazione area sosta camper; 12) Installazione colonnine ricarica elettrica; 13) Restauro Chiostro San Francesco; 14) Trevinano Rewind. Il 39.2% annualità 2024: 1) Interventi forestali; 2) Restauro e manutenzione conservativa bosco del Sasseto; 3) Trevinano Rewind; 4) Efficientamento energetico casale Podernovo e messa in sicurezza viabilità di accesso; 5) Manutenzione strutture interne ed infrastrutture Riserva Naturale Monte Rufeno; 6) Lavori isola ecologica Località Cufone; 7) Riqualificazione area esterna palestra Scuola secondaria di I° grado; 8) Lavori di recupero fontanile Frazione di Torre Alfina; 9) Manutenzione straordinaria campo sportivo Torre Alfina; 10) Ripristino ponte Cahen: 11) Manutenzione straordinaria Camo Boario. Il 10.8%, infine, nella stagione 2025; 1) Interventi forestali; 2) Trvinano Rewind; 3) Copertura gradinate Stadio “Dario Dante Vitali”.