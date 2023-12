Accensione alberi e visita ai presepi di Batignano

Grosseto: Ieri pomeriggio, 8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, come da tradizione, ha dato il via all'accensione degli alberi di Natale nelle piazze del Duomo, della Vasca e del Sale a Grosseto. Successivamente è stata la volta dell’albero di Marina.



Sempre nel pomeriggio, Vivarelli Colonna ha fatto visita all'esposizione dei presepi a Batignano. "La nostra terra si prepara al santo Natale. Siamo pronti per celebrare la festa più importante dell'anno. Che porti gioia e serenità in ognuno di noi". Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.