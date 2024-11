Accademia at, 18 autisti di domani in aula a Siena

In poco più di 2 anni abbiamo formati internamente 89 conducenti per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscane

Siena: Magazzinieri, operai specializzati, corrieri, pellettieri con esperienza decennale alle spalle ma anche operatori della grande distribuzione organizzata e liberi professionisti. 14 uomini, 4 donne (dato in crescita rispetto alla precedente classe). Tra questi 4 sono under 29. Tre hanno una nazionalità extraeuropea, gli altri sono italiani: 9 arrivano dalla provincia di Siena, 5 da quella di Firenze e 4 da quella di Grosseto.

E’ questa una didascalia della composizione della V^ classe di Accademia Sud, il progetto di Autolinee Toscane per formare in casa gli autisti di domani, iniziata nei giorni scorsi a Siena, confermandosi un’occasione di riscatto sociale per chi aveva precedenti occupazioni saltuarie o per chi invece, anche con precedenti esperienze, ha deciso di scommettere su se stesso e su di un nuovo lavoro a tempo indeterminato che offre garanzie e stabilità.

In classe per la parte teorica che li porterà a conseguire le patenti necessarie per guidare un autobus di Tpl, ovvero D e CQC (Carta Qualificazione del Conducente), sono in 18. Per ciascuno di loro, Autolinee Toscane sostiene un investimento che arriva fino a 16 mila euro a lavoratore, investendo sulla formazione interna di una professionalità, quella dell’autista, sempre più ricercata a livello internazionale e nazionale vista una carenza cronica. Infatti, tra costi di formazione in aula, rilascio patenti, visite mediche e costi organizzativi interni, at sostiene costi circa 12-16 mila euro su ciascuna risorsa.

“Con la quinta classe del nostro progetto Accademia – spiega il Direttore delle Risorse Umane di Autolinee Toscane, Alessandro Stocchi – arriviamo a 89 nuovi conducenti formati internamente per quanto riguarda il solo Dipartimento Sud di at nel giro di poco più di 2 anni. Dai dati raccolti, si registra che anche il passaparola tra nostri recenti assunti, sia una leva per invogliare altri a partecipare al nostro progetto che, mentre garantisce l’adeguata formazione professionale, offre già un contratto stabile e a tempo indeterminato”.

Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli può presentare la propria candidatura ad Autolinee Toscane, indipendentemente dal percorso di Accademia. Il canale di selezione del personale tradizionale resta sempre attivo. Infatti, la campagna di at per reclutare nuovi conducenti non si ferma. Per le modalità di invio delle candidature è attivo il portale online creato appositamente per il reclutamento: https://careers.at-bus.it/it