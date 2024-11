Manutenzione programmata Adf, possibili disagi nel territorio comunale grossetano

Grosseto: Si ricorda che giovedì 14 novembre sono programmati tre interventi manutentivi della dorsale Fiora in località Bugello a Scansano e località Ghirlanda e Poggio Corbello a Massa Marittima.

Gli interventi avranno inizio alle 8,30 e termineranno alle 17. Il normale flusso idrico sarà ripristinato presumibilmente durante la notte tra giovedì 14 e venerdì 15. L'interruzione interessa una condotta che adduce acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all'utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso: pertanto il disservizio presenterà un inevitabile sfasamento temporale.

I disagi interesseranno delle zone di Grosseto, Braccagni, Montepescali, Batignano e utenze rurali ex bonifica.

Durante i lavori e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio si poranno verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessante.

In caso di interruzione del flusso d'acqua superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, così come previsto dalla convenzione di affidamento. Per informazioni è possibile contattare Adf all'800.356935.