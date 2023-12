Attualità Abeti (e non solo) decorati in tutte le frazioni per il Natale di Magliano in Toscana 23 dicembre 2023

23 dicembre 2023 134

Redazione

Lavoro di squadra tra bambini e associazioni per rendere più belli i luoghi pubblici

Magliano in Toscana: Abeti, querce, installazioni luminose e molto altro: borghi e frazioni di Magliano in Toscana si sono vestiti a festa per il periodo natalizio e lo hanno fatto grazie alla creatività e al lavoro dei bambini, dei cittadini e dei volontari delle associazioni. Da Magliano in Toscana a Montiano, da Pereta a Cupi e Sant’Andrea, ogni comunità ha le sue decorazioni nate dall’impegno di tanti cittadini, grandi e piccini, che si sono messi al lavoro per rendere più belle e colorate strade e piazze. “Voglio ringraziare – dice il sindaco Gabriele Fusini - tutti i bambini che, coordinati dagli adulti del Comitato genitori, dalla pro loco di Pereta, dall'Auser, dalla parrocchia di Montiano e dai volontari delle associazioni si sono dedicati a questa bella impresa che dimostra l’attaccamento alla nostra comunità e la voglia di contribuire. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini di trascorrere delle festività serene, ricordando loro che ci sono molte iniziative in programma per animare queste giornate di festa. Grazie, davvero di cuore, a tutti”. Visualizza la galleria Seguici



