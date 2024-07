Abdullah Ibrahim a Follonica per il Grey Cat Festival

Follonica: Abdullah Ibrahim non è solo una star del jazz mondiale, ma il simbolo della cultura sudafricana nel mondo. Salirà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica venerdì 2 agosto in occasione del Grey Cat Festival.

Il suo disco d'esordio Jazz Epistle Verse 1, del 1960 è stato il primo Lp di jazz realizzato da un’artista di colore in quel paese. In seguito all’inasprirsi dell’apartheid e alle continue ingerenze governative nella vita dei musicisti, Abdullah Ibrahim lascia il Sud Africa nel 1962 e si sposta a New York e da allora la sua carriera eterna non ha conosciuto pause né cedimenti: difficile sintetizzare tra una miriade di eventi significativi, dal settetto che incide Ekaya fino alle produzioni sinfoniche, insieme alle numerose collaborazioni: oltre alla storica amicizia con Duke Ellington, con il quale produce un disco, ha collaborato e suonato con i mostri sacri del Novecento come Ornette Coleman, John Coltrane e Pharoah Sanders.

In apertura lezione di Maurizio Franco “Abdullah Ibrahim e il jazz Sudafricano: tra inni, ritmi ipnotici e la forza del suono” alle ore 20:30 presso il Foyer Teatro Fonderia Leopolda.

In chiusura alle 23:30 concerto con la collaborazione di Android Feelings di Plastique 01 & Pulsar Waves live electronics, a seguire Pulsar waves dj set. Plastique01 è un produttore e live performer, resident e collaboratore del collettivo e label DE RIO. Pulsar Waves (Pier Paolo Giovacchini) è un polistrumentista e produttore: nei suoi lavori esplora le potenzialità di manipolazione del suono tramite sintetizzatori, campionatori ed effetti, alla ricerca di un linguaggio ispirato dallo spazio e dalla natura.

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze



Info: www.eventimusicpool.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it

Biglietti: www.eventimusicpool.it

Primo settore numerato: 28 € intero - 26 € ridotto (under 25 e soci Arci) + d.p.

Secondo settore numerato: 24 € intero - 22 € ridotto (under 25 e soci Arci) + d.p.

Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita)

Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita)