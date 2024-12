A2, la Blue Factor vince a Prato

Castiglione della Pescaia: Seppur in formazione largamente rimaneggiata, i biancocelesti di Bracali con una gara solida battono lo Startit per 7-3. Tripletta di Guarguaglini, esordio in A2 per Cornacchini

Alla vigilia c’era timore per la trasferta a Prato per la Blue Factor, nella seconda giornata di serie A2: tante le assenze nei biancocelesti, le ultime quelle di capitan Brunelli e Piro. Contro lo Startit però, il Castiglione ha giocato una gara solida, senza mai perdere il controllo del gioco allungando nel finale fino al 7-3. Parte bene il quintetto maremmano e dopo due minuti Santoni imbecca Guarguaglini che entra in area e fa secco Ale Vespi. Il Prato però non demorde e la ribalta: contropiede di Baldesi che offre a Barbani, solo sul secondo palo per l’1-1. Quaranta secondi e l’azione manovrata di prima impostata da Lorenzo Capuano per Barbani e assist al bacio davanti al portiere per Baldesi che non sbaglia, vale il 2-1 laniero. Il Castiglione macina azioni su azioni, con il Prati che si difende a zona. Maldini si accentra e spara un missile che vale il 2-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il ritmo sale di tono, anche quello agonistico. Buralli si becca un blu per un contrasto alla balaustra nel contendere una pallina a Poli. Dal dischetto Baldesi batte Saitta e riporta avanti i suoi, 3-2. Da questo momento la partita cambia, anche se il Castiglione rischia la nuova capitolazione sul decimo fallo di squadra. Questa volta Saitta ipnotizza Baldesi. Scampato il pericolo Buralli in slalom pareggia al 17’, 3-3. Bracali manda in pista anche il quattordicenne Francesco Cornacchini, al suo esordio in A2. Il Prato si scompone, e dopo un minuto e mezzo Guarguaglini s’inventa un alza e schiaccia uscendo da dietro porta che da il primo vantaggio ai maremmani, 4-3. Baldesi cintura in area Buralli, commettendo fallo da rigore. Nell’azione le proteste di Barbani gli costano un blu. Buralli spara addosso a Vespi il penalty. Maldini però, dopo lo scambio con Santoni, in power play, al volo porta sul 5-3 il Castiglione. Alberto Capuano spintona a gioco fermo Maldini, blu. Guarguaglini sul secondo palo, assist di Buralli, in power play mette dentro il 6-3. A novanta secondi dalla fine Poli aggancia Guarguaglini, e dalla panca puniti dopo il blu si becca il rosso per le proteste. Dalla punizione dei 7 metri e 40 Buralli avanza e mette dentro il definitivo 7-3.

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

STARTIT PRATO: Alessandro Vespi, (Francesco Vespi); Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Gabriele Esposito, Lorenzo Mugnai, Alberto Capuano, Andrea Poli. All. Tommaso Bianchi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Francesco Cornacchini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-2) 2’26 Guarguaglini (C), 4’39 Barbani (P), 5’09 Baldesi (P), 23’19 Maldini (C); st 7’22 pp Baldesi (P), 17’27 Buralli (C), 18’53 Guarguaglini (C), 20’47 Maldini (C), 22’40 Guarguaglini (C), 23’32 pp Buralli (C).