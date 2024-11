A zig zag sul Nilo: la magia dell’Egitto in distilleria Nannoni

Civitella Paganico: Domenica 17 novembre, la distilleria Nannoni aprirà le sue porte all’iniziativa “A zig zag sul Nilo”, un incontro che trasporterà i visitatori nel cuore pulsante di una delle civiltà più antiche e affascinanti della storia: l’Egitto. Curato da Silvio Borghi, Andrea Gigliotti e Simona Scarti e con la partecipazione speciale dell’egittologo Paolo Medici, l’evento sarà un’opportunità irripetibile per immergersi in un mondo di antichi faraoni, archeologia e storia senza tempo, arricchito dall’atmosfera unica della distilleria.

L’evento nasce dall’esperienza vissuta da un gruppo di viaggiatori italiani che, guidati dall'egittologo Paolo Medici, ha esplorato l'Egitto non solo attraverso i suoi monumenti e deserti, ma cercando di comprendere la cultura contemporanea e le radici storiche di questa millenaria civiltà. La visita, però, non si limiterà a raccontare questo viaggio. L’obiettivo è, piuttosto, di rendere vivi i racconti e le scoperte di coloro che, come Ippolito Rosellini, pioniere toscano dell’egittologia, e il suo celebre collaboratore Jean François Champollion, hanno aperto le porte a una nuova comprensione del mondo antico.

La giornata si aprirà con la visita guidata della distilleria, un’occasione per scoprire i segreti della produzione artigianale e apprezzare, a cui seguirà la degustazione. Alle 16:30, il cuore dell'evento: una presentazione che unirà il fascino delle pagine del diario di viaggio di Rosellini alle proiezioni di immagini straordinarie. Non una lezione accademica né una semplice raccolta di fotografie, dunque, ma un’esperienza in cui storia e modernità si uniranno, creando un ponte tra le rive del Nilo e il nostro presente.

Gli organizzatori non mirano a celebrare imprese fotografiche o giornalistiche, ma piuttosto a condividere la meraviglia e la semplicità di un viaggio raccontato da scatti spontanei, da immagini che catturano l'anima di una terra intrisa di storia. Queste fotografie, selezionate con cura e passione, sono frammenti di un’esperienza condivisa e non richiedono un occhio esperto per essere apprezzate. Basta lasciarsi trasportare, aprendo cuore e mente.

Alle 17:30, per chiudere in bellezza, l’evento proseguirà con un aperitivo e l’immancabile mostra fotografica: un momento conviviale per incontrare i protagonisti dell’evento, confrontarsi su impressioni e riflessioni e lasciarsi ispirare dalle storie di viaggio narrate dalle immagini. Sarà l'occasione perfetta per scoprire un Egitto inedito, lontano dai soliti cliché turistici, grazie a un gruppo di appassionati che ha saputo coglierne l’essenza più autentica.

Prenotarsi è semplice: basta un messaggio WhatsApp al numero 3295749749, attivo dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di viaggio “senza muovere un passo” e di vivere un Egitto che respira attraverso le sue antiche pietre, raccontato con l’entusiasmo e la passione di chi l’ha vissuto in prima persona.