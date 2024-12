A Sinalunga 815.000 euro dalla Regione Toscana

La Regione Toscana, approvando un emendamento alla sua legge di stabilità, ha destinato 815.000 euro al comune di Sinalunga; le risorse serviranno per la riqualificazione di un campo da tennis e per il II lotto dei lavori del Palazzo Pretorio

Sinalunga: Le risorse in arrivo a Sinalunga dalla Regione Toscana ammontano a 815mila euro, di cui 115 mila serviranno per riqualificare il campo da tennis al Cassero, mentre 700 mila andranno a completare, con il II lotto, i lavori di recupero dell’antico Palazzo Pretorio.

I fondi verranno erogati tutti nel 2025 ed entro la fine dell’anno dovrebbero essere terminati i lavori di ristrutturazione del campo da tennis, per il quale i 115.000 euro stanziati dalla Regione rappresentano l’intero importo dell’intervento.

Per quello che riguarda invece il Palazzo Pretorio, il valore complessivo del II lotto, che prevede la realizzazione della parte impiantistica e l’installazione degli infissi, è di 1,5 milioni di euro, e i 700.000 euro stanziati dalla Regione ne rappresentano quasi la metà.

“Siamo molto felici – affermano congiuntamente il presidente della Regione, Eugenio Giani e il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei - di poter contribuire allo sviluppo delle attività sportive e del centro storico di Sinalunga. Il vecchio campo da tennis verrà messo a norma e il fondo verrà trasformato dall’attuale terra rossa a superficie sintetica. Questo intervento rappresenta anche una sorta di meritato premio al Tennis club Sinalunga, che lo scorso anno si è classificata al secondo posto in Italia e nel 2022 ha vinto il Campionato nazionale. Con l’ulteriore stanziamento per il secondo lotto dei lavori all’antico Palazzo Pretorio, che si aggiunge ai 320.000 euro già stanziati dalla Regione per il primo lotto, sarà possibile riqualificare ulteriormente il centro cittadino e valorizzare uno storico edificio, che risale al 1200, e che ospiterà uffici pubblici, sale espositive, e locali che rimarranno come testimonianza storica ”.

Due particolari interventi che denotano ancora l’attenzione della Regione Toscana a questo nostro territorio, ma soprattutto evidenziano l’importanza del tema dello sport, della cultura e dei recuperi architettonici storici, come elementi di riqualificazione sociale e di rilancio di un territorio ricco di realtà da proporre come lo è il Comune di Sinalunga.