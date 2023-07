A Scarlino Scalo arrivano I Teatranti con lo spettacolo “Basta che sian di fòri”

L’appuntamento è sabato 15 luglio in piazza Gramsci: l’ingresso è libero



Scarlino: La compagnia I Teatranti sarà l’ospite d’onore a Scarlino Scalo sabato 15 luglio: in piazza Gramsci alle 21.30 andrà in scena “Basta che sian di fòri”. L’ingresso è libero. Lo spettacolo gioca sul dialetto maremmano e su vicende che si intrecciano tra loro.

«Di solito – raccontano dalla compagnia – in un agriturismo toscano capitano turisti e basta, gente “di fòri”, come si dice noi. Nei cinque appartamenti che compongono quello in cui si svolge questa vicenda, aperti da poco e gestiti da Carlo, dalla moglie Andreina e dalla cognata Graziella, arrivano tutti ospiti toscani, che daranno non pochi problemi ai gestori. Si comincia con un solo appartamento occupato, per la precisione dalla signora Luigia, inconsolabile single, ma altri tre verranno presto occupati dai vari personaggi. Le loro vicende si alterneranno e si intersecheranno, fino a far diventare tutti matti».

Sul palco ci saranno: Fabio Fedeli, Angela Ducci, Veronica Vichi, Roberta Biagini, Siliano Campinoti, Luciana Brunelli, Valentina Bugelli, Marco Sinatti, Paolo Banfi, Mirko Trebeschi e Mimmo Rizzi. Le scenografie sono di Barbara Ducci, mentre la commedia è di Massimo Valori con la regia di Lanfranco Stefanelli.