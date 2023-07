A “Rosso di Sera” performance di danza in una dimensione pop da happy hour

Dal 5 al 7 luglio happy hour, concerti e performance al Cassero senese di Grosseto. L’edizione 2023 è ancora più ricca con la danza di Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva, Balletto Teatro di Torino, Ensembe GTS e il concerto del cantautore livornese dedicato a Piero Ciampi

Grosseto: Un nuovo modo di vivere la danza contemporanea e il suo linguaggio: in un luogo storico di Grosseto e inedita e in una dimensione pop da happy hour brindando all’estate con crodino e patatine! È questa la nuova formula dell’edizione 2023 di “Rosso di Sera”, la rassegna diretta da Marcello Valassina e promossa da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva ed Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto in programma dal 5 al 7 luglio al Cassero senese di Grosseto che quest’anno ha un filo rosso rappresentato dall’impegno civico su tematiche sociali e la valorizzazione di giovani coreografi.

Protagonista assoluta la Compagnia padrona di casa - Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva - che va in scena il 6 e il 7 luglio alle 19.00 con “Bianco&Nero”, la performance inedita con concept di Marcello Valassina e la coreografia del giovane coreografo Luciano Nuzzolese con la supervisione di Francesca Selva. Blu cielo, rosso mattone, verde foglia è il mondo raccontato dalla Compagnia residente a Grosseto da più di 3 anni nei quali ha realizzato diversi progetti e nuove produzioni, che con le sue performance emozionerà e sorprenderà il pubblico. Con loro ci sarà anche il Balletto del Teatro di Torino con “Concept #1”, vero e proprio happening coreografico sperimentale che ha un effetto sul pubblico sempre diverso (6 luglio). Un lavoro in continua trasformazione in cui i danzatori attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture di improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli. Ad accompagnare i danzatori, le note dell’arpa di Federica Magliano.

Il 7 luglio invece toccherà a Ensemble GTS il giovane gruppo in formazione con la regia e le corografie di Mauro e Asia Paccariè. Lo spettacolo “Rosso ingiustizia” porta in scena cinque storie contrassegnate dalla violenza: “Eva e Eva” dedicato a tutte le discriminazioni di genere, “Grido violato” dedicato a Masha e a tutte le donne private della loro libertà, “Il Fattaccio” dedicato a tutte le vittime di violenze familiari, “Il confessionale” dedicato ad Emanuela Orlandi e “Il blasfemo” dedicato ad Ilaria, sorella di Stefano Cucchi.