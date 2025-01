A Racconta un Vinile arriva il Jazz Herbie Hancock raccontato da Andrea Vannini

Grosseto: Nuovo appuntamento per “Racconta un vinile” alla libreria QB in via Colombo 4 a Grosseto. Domani, mercoledì 22 gennaio alle 18, arriva il jazz. Protagonista l’album “Speak like a child” di Herbie Hancock di cui parlerà Andrea Vanni coadiuvato nella conduzione da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani.

Herbie Hancock è un pianista di rifermento per molti jazzisti che ha artisticamente attraversato differenti periodi espressivi. L’album “Speak like a child”, pubblicato nel 1968, è un album eccellente sia per scrittura che per la presenza di solisti come Thad Jones. Hancock dichiara nelle note di copertina d’esser rimasto suggestionato dal carattere raffinato e morbido degli impasti sonori di Gil Evans e Oliver Nelson che percorrono con eleganza buona parte della performance.

Siamo nel 1968, anno decisivo per la politica internazionale e per l’evoluzione del Jazz di Hancock, avendo egli frequentato Miles Davis e suonato nel suo Miles In The Sky .

“Speak like a child” rimane uno dei migliori album della carriera di Hancock, un concept sulla purezza dell'innocenza infantile. Corredato da una bellissima copertina con una foto di David Bythewood in cui Hancock bacia la sua ragazza Gigi Meixne.

Prossimo appuntamento il 29 gennaio sempre alle 18 con Betty Senatore che racconterà Stevie Wonder.

Ingresso libero.