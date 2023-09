A Punta Ala i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea Digitale

Castiglione della Pescaia: Si svolgerà a Punta Ala dal 16 al 23 settembre l'edizione 2023 dei Campionati Italiani di Fotografia Subacquea Digitale.



Per una settimana i migliori fotografi subacquei italiani si sfideranno a suon di clic in una competizione che decreterà l'immagine che per qualità tecniche, artistiche e compositive, meglio valorizza la bellezza dei fondali marini di Punta Ala.

Quattro i temi su cui i fotografi si affronteranno, la foto "Pesce", la foto "Macro, la foto "Grandangolare" e la foto a tema che anche quest'anno sarà il "Porfolio". Quattro anche le categorie di questo Campionato Italiano, la Categoria Reflex Digitali, la Categoria Compatte Digitali, la Categoria Smartphone e il Campionato Italiano per Società di Fotografia Subacquea Digitale.

La novità di questa edizione è proprio la Categoria Smartphone, introdotta con l'obiettivo di valorizzare una nuova modalità di realizzare immagini che sta riscuotendo enorme successo soprattutto tra i più giovani che utilizzano questo strumento tecnologico, lo smartphone, per realizzare foto anche sott'acqua.

«Vorrei innanzitutto ringraziare il Puntala Diving Center - dichiara il sindaco Elena Nappi - per essere riuscito a portare questo importante evento nel nostro territorio a dimostrazione del grande valore e della qualità dei servizi che offre e delle competenze messe a disposizione degli appassionati del mare in subacquea. Inoltre, questi campionati segnano un significativo passo nell’affermazione del valore dei nostri fondali e la possibilità di farli conoscere ed ammirare anche a chi sta in terra ferma».

«È veramente un grande onore – dicono dal Puntala Diving Center – nonché una grossa responsabilità per il nostro diving, essere riusciti a portare per la prima volta nel nostro splendido mare l’edizione 2023 dei Campionati Italiani di Fotografia Subacquea. È una disciplina riconosciuta a livello federale, ed è a tutti gli effetti un’attività agonistica. Seppur di nicchia è connotata da grande prestigio e valore intrinseco. È la somma di due attività differenti ma altrettanto impegnative: l’immersione subacquea con bombole e la capacità di saper fare fotografie che sott’acqua non è come fuori. I fondali prospicienti Punta Ala con al centro l’isola dello Sparviero rappresentano un luogo ideale per la fotografia subacquea; la biodiversità presente è veramente notevole e ricchissima di tutto quello che i foto-sub amano fotografare. Desideriamo ringraziare la Fipsas e la GB Sub Firenze, che insieme a noi organizza la manifestazione, per averci dato fiducia; ma anche, e soprattutto, il Comune di Castiglione della Pescaia, il sindaco Elena Nappi con i suoi collaboratori, la Guardia Costiera e tutto il Marina di Punta Ala a partire dall'AD Marco Corti e dal Presidente Alessandro Fantini e lo Yacht Club di Punta Ala con Emanuele Sacripanti ed il Presidente Alessandro Masini per aver fatto in mondo che tutto ciò fosse realizzabile. Il loro supporto è stato assolutamente fondamentale. Adesso non ci resta che sperare in un meteo-mare dalla nostra parte».

«La stagione agonistica 2022/2023 – afferma Mario Genovesi Referente Nazionale di Fotografia Subacquea – si conclude con i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea che sono l'evento più importante e rappresentativo. I migliori fotografi si contenderanno il podio di Campione Italiano, nelle varie categorie nonché nel Campionato per Società, mettendo in campo, o meglio sott'acqua, le loro conoscenze tecniche, culturali e biologiche, producendo immagini di notevole qualità artistica, compositiva e naturalistica. Ringrazio la Società subacquea GB Sub di Firenze per aver messo in campo il proprio impegno e professionalità nell'organizzare i Campionati, ed il Puntala Diving Center che ha contribuito fattivamente e fortemente all'organizzazione dell'evento. Da parte mia un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti affinché possano far sognare con le loro immagini non solo gli addetti ai lavori, ma anche chi, per la prima volta, potrà ammirare una fotografia subacquea».

«I Campionati Italiani – afferma Carlo Allegrini Presidente del settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS – rappresentano un evento unico nel suo genere del settore della Fotografia Subacquea, e annualmente ci forniscono un repertorio di immagini di grande livello tecnico».

«Il campionato – aggiunge Ugo Claudio Matteoli Presidente nazionale FIPSAS – non sarà solo una rassegna dei migliori fotografi subacquei italiani ma offrirà anche l'opportunità di realizzare immagini, di altissimo livello, che testimoniano l'inestimabile bellezza dei fondali marini di Punta Ala».