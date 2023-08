A Porto Santo Stefano la gara remiera dei giovani

Il 2 agosto la presentazione dello stendardo e il 3 agosto la gara remiera degli Under 23



Conto alla rovescia per l'edizione numero 80 del Palio Marinaro dell’Argentario che si disputerà il 15 di agosto a Porto Santo Stefano e che vede protagonisti i Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Martedì 2 agosto sarà presentato lo stendardo del Palio, realizzato da Luigina Loffredo, durante la S. Messa delle 18.30 nella Chiesa di Santo Stefano. Alle 21.30 si terrà la processione in onore del Santo Patrono con il parroco don Sandro Lusini.

Mercoledì 3 agosto sarà sfida vera. Torna il Palietto, la competizione remiera riservata ai giovani under 23 di Porto Santo Stefano, vera anteprima della grande sfida di Ferragosto che raggiungerà il traguardo delle 80 edizioni. Alle 11.15 si terrà una Santa Messa officiata dal Vescovo, monsignor Giovanni Roncari, e dalle 18 la sfida del Palietto con la sfilata equipaggi e delle dirigenze in corso Umberto I. Alla sfilata parteciperanno il capitano del Palio Emilio Sclano, il delegato del sindaco Giovanni Loffredo, i dirigenti dei rioni, gli equipaggi, le madrine e i portabandiera, senza gruppi di tifoserie. La regata verrà disputata su un percorso di 2.400 metri suddiviso in sei tratte.

Gli equipaggi in gara saranno così composti:

per il Rione Croce: Giacomo Rosi, Federico Rosi, Andrea Benedetti, Niccolò Giovani e Alex Garcia Jr

per la Fortezza: Davide Giovani, Andrea Amato, Patrizio Iacchino. Salvatore Castello e Simone Picchianti.

per la Pilarella: Andrea Moretti, Niccolò Sabatini, Stefano Capitani. Tommaso Infetti e Michele Rosi