A Porto Ercole premiate le Tenniste con il cuore grande del Torneo Ghiga

Porto Ercole: Si, sabato sera dopo la partita finale del “11^ Memorial Ghiga”, appuntamento estivo ricorrente per residenti e vacanziere in Maremma e non solo che quest’anno si è tenuto dal 19 giugno al 1 luglio nei campi di terra battuta di Porto Ercole, sono state premiate due belle signore, Doriana Sabatini e Elisabetta Lorenzini rispettivamente prima e seconda classificate alla presenza del vicesindaco del Comune di Monte Argentario Michele Lubrano e della comandante del superyacht Genesia Maria Rametto come Testimonial. Hanno ricevuto doni dall'organizzazione per il loro speciale contributo alla manifestazione altre due belle signore con bimbi presenti, Barbara Depirro e Natalia Garbo quest'ultima autrice delle foto.







Il Torneo è dedicato a Ulderiga Costanzo – Ghiga, amante di questo sport, che ha praticato fino agli ultimi momenti della sua vita, cercando di combattere il brutto male che l’affliggeva, dal 2012 ogni estate in sua memoria il marito Giampiero Scotto organizza la competizione tennistica femminile, manifestazione con lo scopo di aiutare la ricerca contro il cancro, devolvendo tutte le quote di partecipazione all'AIRC e divulgando così l’amore verso questo sport con la molto attiva ASD “Ghiga per la ricerca”.

Le finaliste della undicesima edizione del Grande Torneo di Tennis Open Femminile hanno ricevuto dall'ASD Ghiga per la Ricerca due preziose ciotole d'argento come trofeo del Torneo, Artemare Club ha offerto a ricordo dell'evento due rare broches tematiche delle collezioni del comandante Daniele Busetto e due berretti yachting con il logo del sodalizio. Gli altri sponsor sono stati Solari antincendio e sicurezza, Picchianti Srl lavanderia industriale e La Schiaccia antico forno che hanno contribuito al ricco conviviale e G. Capitani ceramiche d'arte che ha donato un piatto finemente dipinto all'associazione organizzatrice raffigurante la competizione tennistica.