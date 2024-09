A Montalcino tutto è pronto per la 46esima Settimana del Miele

Dal 6 all’8 settembre 2024 torna la Settimana del Miele di Montalcino che, come ogni anno, ospiterà il concorso internazionale di mieli dedicato alla memoria ‘Roberto Franci’. La manifestazione è organizzato da Asga – Associazione Apicoltori Siena Grosseto e Arezzo, in collaborazione con IZS Lazio e Toscana, con l’Istituto Professionale Agrario e Società Toscana di Orticultura, il Comune di Montalcino e con il riconoscimento dell'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele



Montalcino: Dal 6 all’8 Settembre 2024 a Montalcino è in programma la tradizionale Settimana del Miele, una tra le più importanti manifestazioni del mondo dell’apicoltura in Italia e che ogni anno premia i migliori mieli del Paese. Organizzata da Asga - Associazione Apicoltori Siena Grosseto e Arezzo, in collaborazione con l'IZS Lazio, l’Istituto Professionale Agrario e Società Toscana di Orticultura, il Comune di Montalcino e con il riconoscimento dell'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, la manifestazione al suo interno accoglie il concorso internazionale dei mieli ‘Roberto Franci’. Un concorso ormai tradizionale che celebra la memoria di Roberto Franci, un appassionato apicoltore montalcinese che ha dedicato la sua vita alla produzione di mieli di alta qualità. Il suo impegno per la promozione dell'apicoltura e per la tutela delle api ha ispirato la creazione di questo concorso che mira a riconoscere e premiare gli apicoltori che producono mieli straordinari.





Dal timo alla sulla, dall’eucalipto al rododendro e al ciliegio, saranno gli oltre trenta tipi di miele presenti al concorso quest’anno che verranno premiati a Montalcino con lo scopo di tutelare e promuovere un prodotto importante e delicato come il miele. Al concorso possono partecipare tutti gli apicoltori che producono miele italiano o comunitario, inviando uno o più tipi di mieli prodotti nel 2024 o, solo nel caso del miele di corbezzolo, prodotto nel 2023. Il miglior miele (i migliori Mieli) verrà valutato da una giuria composta da assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e verrà premiato con un attestato di merito consegnato durante la Settimana del Miele. Il programma della festa, quest’anno, vede la collaborazione della Società Toscana di Orticoltura, associazione di promozione sociale di Firenze nata nel 1854 con lo scopo di promuovere la cultura nel settore del verde e del paesaggio organizzando corsi di formazione, mostre mercato di piante e fiori, progetti socio-ambientali, laboratori e eventi culturali. La Società Toscana di Orticoltura custodisce una biblioteca e un archivio storico, contando oltre 5000 riviste provenienti da tutto il mondo, con volumi, foto e stampe del settore artistico e botanico.

Programma. Il programma della festa prenderà il via venerdì 6 settembre alle ore 9:00 con l’apertura degli stand della Mostra Mercato, alle ore 10:00 il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli inaugurerà la 46^ Settimana del Miele organizzata all’interno della Fortezza. Alle ore 10:30 presso i giardini della Fortezza un incontro dal titolo “Dialoghi sull'Apicoltura” in cui i professionisti di A.S.G.A. e gli studenti dell'Ist. Prof. Agrario Bettino Ricasoli di Montalcino presentano al pubblico il mondo dell'apicoltura in un'aula attrezzata a cielo aperto e alle 16:30 un nuovo incontro dal titolo ‘Dialoghi sul miele’ – esperienze di analisi sensoriale del miele e scoperta delle piante da cui proviene, per un laboratorio aperto al pubblico a cura dei professionisti di A.S.G.A., degli studenti dell’IstitutoProf. Agrario Bettino Ricasoli di Montalcino e degli esperti della Società Toscana di Orticultura.

Per la seconda giornata, sabato 7 settembre, oltre alla Mostra Mercato, al Teatro degli Astrusi di Montalcino, a partire dalle ore 9:00 è in programma il convegno nazionale: “Ripartiamo da Montalcino, Benessere delle Api, Varroa novità e strategie future sui trattamenti, Mercato Nazionale del miele, Prospettive future per il Settore” con il presidente di A.S.G.A. Ciabini Massimo, il dottor Stefano Palomba Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, dal Direttore Sanitario Dr. Giovanni Brajon e dal Dr. Giovanni Formato responsabile del laboratorio di apicoltura, dal Segretario Generale di APIMONDIA Dr. Riccardo Jannoni-Sebastianini e a seguire i vari interventi programmati su: “Gli oli essenziali in apiario: lo stato dell’arte” di Cinzia Marianelli Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma; “Aggiornamenti in apicoltura: Varroa destructor, benessere delle api, frodi nel miele” con Giovanni Brajon Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” e con Giovanni Formato, Responsabile del Laboratorio di Apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”. Per poi proseguire con il “Mercato del Miele in Italia e prospettive del Settore” con Giorgio Baracani Presidente Conapi e Nicoletta Maffini direttore generale Conapi "Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani", fino a concludere con “Apistica Toscana, prospettive professionali prospettive professionali del settore” a cura di Luca Rampini, Collaboratore A.S.G.A. Ai giardini della Fortezza dalle ore 16:00 si svolgerà il laboratorio aperto al pubblico Come creare un orto utile e adatto agli insetti” a cura degli esperti della Società Toscana di Orticultura per famiglie e bambini da 4 anni in poi e alle 17:30 l’incontro “Botanika della Biodiversità degli esperti della Società Toscana di Orticultura per adulti e bambini 6 anni in poi (per info: corsi@societatoscanaorticultura.it)

Infine domenica 8 settembre, nella Fortezza Mostra Mercato del miele e alle 10:30 incontro “Orto della Biodiversità - Come creare un orto utile e adatto agli insetti” con un laboratorio aperto al pubblico a cura degli esperti della Società Toscana di Orticultura; alle ore 15:00 Consegna attestati del Concorso Internazionale dei mieli ‘Roberto Franci’ e alle 17:30 il laboratorio aperto a tutti “Botanika della Biodiversità” a cura degli esperti della Società Toscana di Orticultura (per info: corsi@societatoscanaorticultura.it) e alle ore 19:00 chiusura 46° Settimana del Miele di Montalcino e consegna degli attestati di partecipazione agli espositori.