A Massa Marittima si accendono i riflettori sul 126° Balestro del Girifalco

Domenica 28 maggio la manifestazione apre con il corteo storico. Sarà preceduta venerdì 26 maggio dal Balestruzzo e il sabato 27 maggio dalla presentazione del Palio e dalla firma della Carta dell’Amicizia



Massa Marittima: È tutto pronto a Massa Marittima per accogliere il 126° Balestro del Girifalco: domenica 28 maggio a partire dalle 17, si rinnova l’appuntamento con una delle più belle ed emozionanti rievocazioni storiche Medievali di tiro con la balestra all’italiana, presenti sul territorio nazionale. Si comincia venerdì 26 maggio, alle ore 21, al Cassero Senese, con il Balestruzzo, la gara di tiro dei piccoli balestrieri.

Sabato 27 maggio, alle ore 11 un altro importante momento pubblico: al Palazzo dell’Abbondanza sarà presentato il Palio di questa edizione, realizzato dalla pittrice Paola Imposimato e si terrà la firma della “Carta dell’Amicizia” con la “Compagnie Des Arbalètrieres de Notre Dame de Dinant”. Nel pomeriggio la festa prosegue alle 18 e 15 con la prima uscita del corteo storico, mentre alle 18 e 45 in piazza Garibaldi si terrà la lettura del bando, cui seguirà l’esibizione della compagnia Sbandieratori e Musici e l’estrazione dell’ordine di tiro dei balestrieri. Alle 20 inizieranno le cene sociali prebalestro organizzate dai Terzieri Cittavecchia, Cittanova e Borgo.

Domenica 28 maggio, alle ore 17, da piazza XXIV Maggio, sfilerà il corteo storico composto da 150 figuranti con i loro meravigliosi abiti. Alle 17 e 30, in piazza Garibaldi, si disputerà la 126° edizione del Balestro del Girifalco.“Questi pochi giorni che ci separano dal balestro sono carichi di emozione e di attese sia sul piano agonistico che su quello organizzativo. – commenta Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani - Ogni Balestro è diverso, ha la sua storia, le sue motivazioni. Il lavoro preparatorio è tanto e vogliamo sperare di dare anche quest'anno uno spettacolo per i numerosi ospiti con la nostra avvincente gara e con la Compagnia sbandieratori e musici. Le novità di quest'anno sono una dedicazione che guarda alla modernità e alla contemporaneità. Per scoprire il significato della dedicazione invito tutti a venire il sabato mattina, alle ore 11, nella sala dell'Abbondanza dove sarà reso pubblico il palio, con la bella opera pittorica di Paola Imposimato. L'altra novità per la quale c'è attesa è la firma della Carta dell'amicizia con la Compagnia dei balestrieri di Dinant del Belgio che tornano a Massa e che arricchiranno il nostro corteo storico con 12 dei loro balestrieri”.

“Quest’anno il Comune ha anche il piacere di annunciare che il 126° Balestro del Girifalco di Massa Marittima è stato censito nel portale Italive.it e ammesso alle votazioni per il Premio Italialive 2023, potrà quindi essere votato on line dai cittadini sul portale del progetto. – afferma il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – Si tratta di un’opportunità ulteriore che vogliamo cogliere per far conoscere sempre di più la nostra manifestazione a livello nazionale”. “Sarà un Balestro dedicato a Don Milani – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco – e quindi abbracceremo idealmente i valori trasmessi da questo straordinario uomo precursore dei tempi, di cui ricorre il centenario della nascita avvenuta il 27 maggio 1923.”

Intanto comunichiamo che presso l’Ufficio Turistico di Massa Marittima, in piazza Garibaldi numero 10, a partire dalle ore 15 del giorno 24 maggio è iniziata la prevendita dei biglietti delle tribune per assistere domenica 28 maggio al Balestro del Girifalco. La prevendita proseguirà fino alle ore 12 del 28 maggio. Il costo del biglietto è di 15 euro + 1 euro di prevendita. Ridotto per i bambini fino a 12 anni a 10 euro + 1 euro di prevendita. Il giorno dell’evento, a partire dalle ore 15 e 30, aprirà la biglietteria all’ingresso di via Ximenes, sotto alla “lupa”, dove sarà possibile acquistare i biglietti per la piazza (posto unico) al costo di 10 euro. In piazza il biglietto è gratis per i bambini fino a 12 anni.

Info: 0566 906554 - L’ufficio turistico è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Solo domenica 28 maggio chiuderà alle 12, ma le operatrici a partire dalle 15 e 30 saranno disponibili per le informazioni nella biglietteria aperta in via Ximenes.