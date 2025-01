A Grosseto il 1° Memorial dedicato a Luciano Scricciolo è vinto dal fiorentino Ivano Ricci

Grosseto: Domenica 12 gennaio il movimento boccistico toscano ha celebrato una figura che tanto ha dato per la sua crescita: Luciano Scricciolo, lo storico segretario sportivo del CR FIB Toscana, scomparso prematuramente nel maggio del 2023. E' stato il Circolo Bocciofilo Grossetano a organizzare il 1° Memorial Luciano Scricciolo, gara regionale individuale a cui hanno risposto presente in tantissimi: 8 giocatori di cat. A, 24 di cat. B e 53 di cat. C. Ad aggiudicarsi la manifestazione è stato il fiorentino di cat. B Ivano Ricci della Polisportiva Il 45, che ha vinto in rimonta la finale (passando da 0-6 a 12-7!) sul viterbese di cat. C Diego Antonini del Circolo Bocciofilo Etruria.

Terzo posto per Matteo Massimo (cat. A, Pieve a Nievole), quarto per Virio Poli (cat. C, Follonichese). Le premiazioni si sono svolte alla presenza della famiglia Scricciolo, la moglie Graziella, la figlia Serena, il nipote Leonardo, del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, del Consigliere FIB Toscana Stefano Bartoloni e del Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo, i quali tutti assieme hanno celebrato l'indimenticabile Luciano.