A Follonica “167 in Festa sotto le Stelle”

Follonica: Si rinnova come ogni anno l’appuntamento “167 in Festa sotto le Stelle”, la festa che lo staff del rione carnevale dedica agli abitanti del suo quartiere. Una serata di musica in una zona della città popolosa, ma fuori dal giro degli eventi estivi. Cosicché da un po' di anni lo staff del rione carnevalesco organizza, con il Patrocinio del Comune di Follonica, proprio una serata di divertimento e condivisione, grazie alla musica di Max Paradise Orchestra. L’appuntamento è previsto per sabato nel parchino adiacente a via Morandi - via Togliatti nel quartiere 167 ovest. La serata è aperta a tutti coloro che amano ballare all’aperto e sotto il cielo stellato.